ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Новороссийске на сумму более 3 млрд рублей

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ВТБ открыл кредитную линию на сумму 3,3 млрд рублей на срок до пяти лет компании «Неометрия», одному из крупнейших застройщиков на юге России.

Средства будут направлены на строительство второй очереди жилого комплекса «Облака» на 1,2 тыс. квартир в Новороссийске. Жилой комплекс из 24 этажей строят в южной части города в 2,5 км от моря. Общая площадь объекта будет составлять более 100 тыс. кв. м. Среди его преимуществ – двухуровневый паркинг, закрытый двор, панорамное остекление, а также безбарьерная среда. В шаговой доступности находятся несколько школ, детских садов, больница и другие объекты инфраструктуры.

– Финансирование региональных девелоперов – одно из приоритетных направлений работы ВТБ. Поддержка банка позволяет нашим партнерам наращивать темпы возведения качественного жилья. В Краснодарском крае, одном из лидеров по запуску жилищных проектов в России, на долю строительного сектора сегодня приходится 38% объема кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе. Мы финансируем не первый объект CК «Неометрия» и рады продолжить сотрудничество в рамках этого статусного и востребованного проекта, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
– Вторая очередь ЖК "Облака" относится к классу "комфорт-плюс" и отличается уникальной архитектурой и "умными" планировочными решениями. Такой формат жилья создан с учетом потребностей и взрослых, и детей. В новом ЖК мы стремились продумать каждую деталь, расширили проект благоустройства, добавили лучшие решения в проектировании и строительстве. Поддержка ВТБ позволит нам сдать еще один объект в рамках проектного финансирования, грамотно спланировать расходы и обеспечить более 2 тысяч человек новым жильем, – прокомментировал Александр Спасов, финансовый директор Девелопмент ЮФО CК «Неометрия».
  • Справка: CК «Неометрия» специализируется на многоквартирном жилищном строительстве. По объемам возводимого жилья входит в топ-3 застройщиков ЮФО и лидирует в Сочи и Новороссийске. Компания реализовала 26 проектов общей площадью 1 млн кв. м и сегодня строит еще 1,5 млн кв. м.
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