ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров

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ВТБ начислит по 1 тысяче рублей 40 тысячам клиентов старшего поколения, которые переведут пенсию на карту банка и получат первую выплату с 12 сентября по 30 ноября 2022 года. Всего за 2022 год на финансовые меры поддержки старшего поколения банк направит около 500 млн рублей.

Чтобы получить дополнительную выплату от банка, пенсионерам достаточно с 29 августа по 30 ноября включительно подать заявление на перевод пенсионных выплат на карту «Мир» ВТБ и получить первую выплату на счет с 12 сентября по 30 ноября. Кроме того, каждому 10-тысячному пенсионеру, который получит первую пенсионную выплату в этот период, ВТБ выплатит 100 тысяч рублей. Средства от банка поступят на счета клиентов в период с 15 по 31 декабря.


«ВТБ оказывает адресную помощь незащищенным категориям населения в рамках инициативы «Семейный капитал», в которой особое внимание уделяется старшему поколению. Наша цель – оказать финансовую поддержку пенсионерам и создать комфортные условия для решения своих финансовых вопросов без посещения офиса банка. Сервис по переводу пенсии доступен в ВТБ Онлайн и на сайте банка, а пенсионную карту мы можем доставить клиенту домой», – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.


Кроме этого, ВТБ оказывает ежемесячную финансовую поддержку пенсионерам, получающим пенсию в банке, начисляя ежемесячно 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей без дополнительных условий. У людей старшего поколения также есть возможность снимать наличные в сторонних банкоматах без комиссии, а их счета и карты ВТБ бесплатно страхует на случай мошеннических действий.


Стратегическая инициатива «Семейный капитал» ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов банка, актуальных на всех этапах семейной жизни. В рамках концепции ВТБ предлагает собственные финансовые и нефинансовые меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения.

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