ВТБ готов выдавать кредиты для врачей и учителей под 0,1% в рамках Дальневосточной ипотеки

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ВТБ поддерживает инициативу Минвостокразвития по расширению условий Дальневосточной ипотеки для врачей и учителей. Банк готов выдавать кредиты этим категориям заемщиков под фиксированную ставку в 0,1% годовых, если такое решение будет принято.

ВТБ считает адресную поддержку населения своей приоритетной задачей. Несмотря на активный рост ключевой ставки ЦБ РФ, банк сохраняет льготные условия для участников госпрограмм, в том числе – минимальную ставку в 0,1% по Дальневосточной ипотеке.


«В ситуации, когда ипотечные ставки на рынке уже достигли двузначных значений, крайне важно обеспечить доступность покупки жилья и оформления ипотеки для сотен тысяч российских семей, в том числе – льготных категорий населения. Мы уже подчеркивали необходимость пролонгировать действие минимальной ставки для врачей и учителей в рамках действующей до 1 июля госпрограммы. Инициатива Минвостокразвития по включению этих категорий в Дальневосточную программу – крайне позитивный первый шаг. Предлагаем данную практику распространить на все государственные и региональные льготные программы», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.


Ранее ВТБ также выступал за отмену ограничения по возрасту заемщиков в рамках Дальневосточной ипотеки. Программой могли бы воспользоваться и те семьи, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет. По оценке банка, это может на 20% повысить доступность льготной ставки для населения Дальнего Востока.


В 2021 году ВТБ заключил по программе Дальневосточной ипотеки около 3 тысяч договоров на сумму свыше 12 млрд рублей. Это на 40% по объему больше показателя 2020 года. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж ВТБ в макрорегионе на конец декабря составила 23%. В целом с начала работы по программе ВТБ провел сделки на 24 млрд рублей. Регионы-лидеры по объему сделок за время действия программы – Приморский край (11 млрд рублей), Хабаровский край (свыше 4 млрд рублей), Республика Якутия (3,4 млрд рублей).


ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка России. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили более 340 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28%.

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