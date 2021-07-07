ВТБ и Администрация Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48588

Документ подписали 6 июля на выставке ИННОПРОМ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Соглашение определяет основные направления взаимодействия между банком и городской властью. В соответствии с документом, стороны намерены развивать сотрудничество по приоритетным проектам, внедрению современных электронно-платежных сервисов, цифровых услуг и устройств самообслуживания для жителей Екатеринбурга.

– ВТБ работает на Среднем Урале уже более двадцати лет, имеет значительные объемы бизнеса, широкую офисную сеть и клиентскую базу. Более сотни тысяч горожан получают доход на карты ВТБ, к услугам екатеринбуржцев – порядка 20 отделений во всех районах города, передовые цифровые сервисы. Мы активно содействуем развитию рынка недвижимости Екатеринбурга, предоставляя уральцам доступную ипотеку — на долю ВТБ приходится почти каждая четвертая сделка в городе. Мы тесно сотрудничаем и со строительным сектором – только с начала 2021 года предоставил в Екатеринбурге проектное финансирование более чем на 4 млрд рублей. Соглашение создаст фундамент для новых инициатив, полезных для жителей и предприятий Екатеринбурга, — прокомментировал Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области.
– Подписанное соглашение подтверждает намерения сторон и дальше совместно работать во благо развития муниципального образования «город Екатеринбург». Стоящие перед нами задачи становятся все сложнее, а потому опыт ВТБ - признанного эксперта в области внедрения инновационных решений в банковской и инвестиционной сфере - для нас неоценим, — заявил Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48588

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined