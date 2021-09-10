ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay

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ВТБ и Московский метрополитен планируют в октябре 2021 года запустить совместный проект по оплате проезда с использованием биометрических данных на всех станциях метро.

В проекте используется система Face Pay, позволяющая совершать проход с помощью технологии распознавания лица. Система обеспечивает высокую пропускную способность.


Использовать биометрию для оплаты проезда – легко. Для этого достаточно сдать биометрические данные и привязать к ним банковскую карту, с которой будут списываться средства за проезд. Списание средств будет производиться автоматически по факту прохода через турникет.


«Сейчас уже больше 15 тысяч пассажиров проходят на 4 линиях метро по Face Pay. Звучит фантастично, а ведь ещё около 6 лет назад оплатить проезд банковской картой можно было лишь на одном турникете во всем метро. Тестирование распознавания лиц для оплаты проезда в самом разгаре. Я тоже зарегистрировался, загрузил фото через приложение и в качестве теста прошёл через Face Pay несколько десятков раз — не было ни одной ошибки. Камеры работают, сама технология распознавания надёжна. Скоро мы подключим все оставшиеся линии, и, как сказал Мэр, уже в октябре сделаем его доступным на всём метро», — рассказал руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.


«ВТБ активно участвует в динамичном развитии технологий московского общественного транспорта. Мы обеспечили техническую возможность бесшовных пересадок с одного вида транспорта на другой, реализовали оплату проезда с использованием банковских карт и платежных сервисов Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Apple Pay. Сегодня мы идем дальше и предлагаем пассажирам использовать для проезда технологию будущего – биометрию лица. Новый сервис сделает проезд комфортнее и безопаснее», – прокомментировал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ.


Банк ВТБ обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта.


Решение банка по использованию биометрии для оплаты проезда выбрано для развертывания во всех вестибюлях Московского метрополитена в 2021 году, поскольку ВТБ является эквайером при бесконтактной оплате проезда в мосметро на турникетах.

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