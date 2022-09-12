ВТБ и Московский метрополитен внедрили оплату по Face Pay на всех станциях МЦК

Для оплаты поездки с помощью Face Pay на МЦК и метро необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы» в разделе «Face Pay», загрузить свое фото и привязать к сервису банковскую карту платежных систем «Мир», Visa или Mastercard любого российского банка и карту «Тройка». Воспользоваться Face Pay очень легко: нужно только подойти к отмеченному черным стикером турникету или валидатору и взглянуть на камеру, установленную на турникете, – дверцы откроются в течение 1-2 секунд. Списание средств со счета карты будет произведено банком ВТБ автоматически. Все процедуры с проведением платежей аналогичны тем, которые действуют при проходе с банковской картой.

В случае возникновения вопросов по работе сервиса, пассажиры могут обратиться к официальному чат-боту метрополитена или в «Личном кабинете пассажира» на сайте mos.transport.vtb.ru.

«В день 6-летия Московского центрального кольца по поручению Мэра Москвы С. Собянина на всех станциях заработала оплата проезда с помощью Face Pay. Сервис доступен на 85 турникетах 31 станции МЦК. Мы видим, что спрос на сервис растет и обязательно увеличим количество турникетов с оплатой по биометрии. Сервис оплаты проезда по распознаванию лица действует на 281 станции метро и МЦК. К Face Pay уже подключились более 190 тыс. пользователей, которые совершили свыше 33 млн проходов по биометрии. Благодарим пассажиров за выбор самых современных, быстрых и безопасных способов оплаты. А также наших партнеров за помощь в создании сервиса, аналогов которому по масштабу и качеству в мире нет», — отметил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.

Вадим Изотов, старший вице-президент банка ВТБ, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов департамента транзакционного бизнеса, отметил: «Масштабирование системы Face Pay на другие объекты транспортной инфраструктуры Москвы, такие как МЦК, делает оплату проезда все более удобной для пассажиров. Наша технология позволит совершать бесплатные пересадки между московским метро и МЦК. Отдельно хочется подчеркнуть, что Face Pay – это независимая российская разработка, которая не связана с другими платежными системами. Уверены, что в ближайшее время популярность этого удобного способа оплаты будет только расти».

Справка:

Сервис Face Pay был запущен осенью 2021 года на всех станциях метро, а весной 2022 года – на станции «Кутузовская» Московского центрального кольца. Банк ВТБ обеспечивает проведение расчетов по привязанным к биометрии банковским картам, в том числе осуществляет анализ поездок за день для определения стоимости проезда пассажира с учетом правил организации пересадок между различными видами транспорта.

В августе 2022 года совместный проект ВТБ и Московского метрополитена «Сервис Face Pay для оплаты проезда» занял первое место в ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD.