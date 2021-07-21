ВТБ и «Вертолеты России» будут сотрудничать в области гражданского вертолетостроения

Банк ВТБ и холдинг «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее финансирование проектов по развитию гражданского вертолетостроения.

Свои подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В соответствии с соглашением банк ВТБ будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов. Банк также готов оказывать холдингу консультационные и информационные услуги в банковской, инвестиционной и финансовой сферах.

Кроме того, ВТБ подтвердил готовность выступить партнером в проектах по созданию сервисных хабов в ключевых регионах присутствия «Вертолетов России» для формирования достаточного запаса комплектующих, оперативного ремонта и технического обслуживания потенциальных потребителей российской гражданской вертолетной техники.

– Мы полностью сосредоточены на реализации проектов исключительно гражданской тематики – таких как Ансат, Ка-62 и других, имеющих значительные перспективы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Одновременно развиваем сотрудничество для реализации внешнеэкономических контрактов по поставкам и послепродажному обслуживанию вертолетной техники: только за минувшие полтора года успешно реализованы сделки на общую сумму более 22 млрд рублей. Заключенное сегодня соглашение внесет вклад в эффективное развитие гражданского вертолетостроения в России и поставку машин мирового уровня как для внутренних нужд, так и партнёрам из других стран, – сообщил по итогам подписания заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

– За последние несколько лет на отечественный рынок вышло новое поколение российских гражданских вертолетов, своих первых заказчиков обрели вертолеты Ансат, Ми-171А2, Ми-38, завершает сертификационные испытания новейший вертолет Ка-62, представлен на авиасалоне и принимает участие в летной программе. Теперь перед нами стоят задачи по развитию успеха в России и выходу на новые рынки за рубежом, и я уверен, что финансовая поддержка банка ВТБ станет надежной опорой в достижении поставленных целей, – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Партнерство ВТБ и »Вертолетов России» носит комплексный характер, банк предоставил финансирование предприятиям холдинга на реализацию различных производственных программ, разработку новых образцов вертолетной техники, ее экспортные и внутренние поставки на сумму более 150 млрд руб. Нынешнее соглашение с холдингом – новый этап в развитие взятого в 2016 году курса на выход банка ВТБ из оборонной тематики и переориентации на поддержку гражданских проектов.

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