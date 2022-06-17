ВТБ и VK договорились о стратегическом партнерстве в финтехе

Партнеры расширят сотрудничество в области развития платежных и финтех-сервисов. Основная цель — улучшение клиентского опыта пользователей финансовых продуктов, разработка и построение платформы облачных вычислений, а также совместная работа в направлении хранения и обработки данных. Сотрудничество предполагает обмен опытом, тестирование новых технологий и проведение научно-практических мероприятий, а также создание единого коммуникационного и рабочего пространства для сотрудников банка.

«Банк ВТБ расширяет сотрудничество с VK в реализации технологических проектов. Такое партнерство будет способствовать поддержке российских ИТ-разработок, а также позволит повысить уровень доступности и качества отечественных цифровых продуктов. Объединив наш опыт, совместно с VK мы сможем предложить рынку лучшие цифровые практики. Уверен, что подобное сотрудничество окажет положительное влияние на развитие цифровой экономики в России», — сообщил Андрей Костин.

«Партнерство VK и ВТБ ускорит вывод новых финтех-продуктов для пользователей на рынок и позволит улучшить клиентский опыт действующих сервисов. Экспертиза ВТБ в области создания востребованных и технологичных финансовых продуктов и компетенции команды VK в разработке массовых IT-сервисов — это необходимая синергия на сегодняшнем этапе развития цифровых решений. Мы верим в перспективы совместной работы как в реализации практических бизнес-задач, так и в области научных разработок», — отметил Владимир Кириенко.