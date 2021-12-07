ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay

ВТБ и крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries объявляют о партнерстве и запуске новой системы платежных сервисов VTB Pay. Благодаря новому сервису у пользователей Wildberries появится еще один удобный платежный инструмент от одного из крупнейших банков страны.

Использование VTB Pay обеспечит клиентам маркетплейса безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries.

Интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.

– Открытое партнерство ВТБ с лидерами рынка в разных сферах позволяет разрабатывать и предлагать клиентам самые современные услуги и сервисы. Мы отмечаем колоссальный интерес рынка к различным инновациям в области платежных решений – это и бизнес, заинтересованный в сокращении расходов, и клиенты, желающие оплачивать покупки максимально быстро и безопасно. Запуск VTB Pay совместно с Wildberries, я уверен, станет новым этапом в развитии ритейла в нашей стране,– сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

– Wildberries предлагает своим покупателям широкий спектр российских платежных инструментов, в том числе Систему быстрых платежей, МИР и другие. ВТБ является одним из ключевых финтех-игроков нашей страны, который активно развивается и предлагает современные решения пользователям. Интеграция VTB Pay от нашего партнера – банка ВТБ – позволит предоставить россиянам еще один удобный платежный инструмент на Wildberries, — комментирует запуск сервиса основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение следующего года его функционал будет расширен новыми сервисами – в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и Wildberries предложить покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке. Таким образом, покупатели получат самый экономически выгодный платежный инструмент.