ВТБ Капитал дал прогноз развития экологического, социального и корпоративного управления в России до 2030 года

Масштабные инвестиции в альтернативную энергетику, углеродная нейтральность, женщины в советах директоров и ESG как часть мотивации менеджмента – накануне первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG–(Р)Эволюция» аналитики ВТБ Капитал дали прогноз по развитию ESG в России на период до 2030 года.
- Все крупнейшие компании индекса ММВБ в ближайшие 5 лет примут на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050-60 годам.
- Нефинансовая отчетность станет обязательной к раскрытию до 2025 года. Оценка климатических рисков станет интегральной частью принятия инвестиционных решений как корпораций, так и инвесторов.
- ESG станет частью мотивации KPI как для менеджмента, так и для совета директоров, у всех крупных российских корпораций. Должность Chief Sustainability Officer появится у 100 % российских компаний с листингом на бирже.
- Доля женщин в советах директоров российских компаний продолжит расти с текущих 10 % до 25 % к 2030 году.
- Активно начнут сокращаться объемы мусорных полигонов в регионах за счет внедрения практик глубокой сортировки и строительства мусоросжигающих заводов. Например, до 2030 года в Подмосковье объем захоронения ТБО снизится на 90 %.
- Россия вернется на глобальный рынок добровольных углеродных единиц уже в 2022 году. Продажа таких единиц может принести компаниям дополнительно около 50 млн долларов в 2022 году и, по консервативным оценкам, 1-2 млрд долларов в 2030 году.
- Россия запустит национальную систему квотирования углеродных выбросов с 2026 года. Компании, не удовлетворяющие требованиям снижения выбросов, будут вынуждены заплатить в сумме около 100 млрд рублей уже в первый год работы системы. Постепенно углеродная нагрузка будет расти и может достигнуть показателя 750 млрд – 1 трлн рублей к 2030-2035 годам. Эти деньги вернутся обратно в экономику в виде субсидий и дотаций для проектов снижения углеродного следа.
ЭНЕРГЕТИКА
- В зеленую энергетику до 2030 года будет проинвестировано 860 млрд рублей, построено 13,9 тыс. МВт мощностей, что снизит углеродный след российской энергии на 9 % (до 30 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года.
- В рамках модернизации тепловой генерации до 2030 года будет обновлено 41,2 тыс. МВт газовых и угольных мощностей. Инвестиции составят 885 млрд рублей. Это снизит углеродный след российской энергии на 4 % (14 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года.
- Российская энергетика до 2030 года пройдет самый большой в своей истории инвестиционный период. В обновление и расширение генерации электроэнергии с использованием самых передовых технологий тепловой и возобновляемой генерации суммарно будет проинвестировано 3,4 трлн рублей, что приведет к снижению углеродного следа российской электроэнергетики на 35 % (123 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года.
- Спрос на зеленую энергию внутри страны продолжит расти двузначными темпами в ближайшее десятилетие и к 2030 году достигнет трети от общенационального спроса на электроэнергию.
- Россия за счет одной из самых низких цен на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в мире станет региональным экспортером технологий ВИЭ – как в ветре, так и солнце – завоевывая рынки Казахстана, Белоруссии, Армении, Ирана, Центральной Азии.
НЕФТЬ И ГАЗ
- Многие глобальные нефтегазовые компании (BP, Total Energies, Shell) ставят цели по достижению углеродной нейтральности по всем охватам к 2050 году. Ввиду специфики отрасли, больше всего выбросов генерируется не при добыче и не при производстве нефтепродуктов, а при потреблении продукции отрасли. По этой причине некоторые глобальные компании в своих стратегиях учитывают сокращение добычи нефти. Вместо этого они планируют нарастить долю газовых проектов и сфокусироваться на проектах возобновляемой энергетики, а также производства водорода. Инвестиции наиболее продвинутых глобальных компаний в декарбонизацию и развитие низкоуглеродного бизнеса могут составить до 25 % от общего объема их инвестиций (например, 3-4 млрд долларов в год для Total Energies).
- Российские компании пока не заявляли о планах сокращения добычи нефти. Некоторые из них («Татнефть», «Лукойл») заявляли о желании добиться углеродной нейтральности к 2050 году при условии наличия технологий, однако о конкретных шагах пока не объявлено.
- В заявленных среднесрочных планах российских компаний – прекращение рутинного сжигания попутного газа к 2030 году и сокращение производственных выбросов (охваты 1-2). «Лукойл» планирует сократить удельные выбросы на единицу энергии на 20 % к 2030 году (к уровню 2017 года), «Татнефть» – на 10 % к 2025 году и на 20 % к 2030 году (к уровню 2016 года), «Роснефть» – на 30 % в добыче к 2035 году. Аналитики ВТБ Капитал оценивают, что российские вертикально-интегрированные нефтяные могут потратить более 500 млрд рублей (7 млрд долларов) на уменьшение производственных выбросов и охрану окружающей среды в 2022-2025 годах.
- Некоторые компании («Газпром нефть», «Роснефть») планируют увеличить долю газа в добыче – «Газпром нефть» обещает довести долю газа до 45 % уже в 2024-2026 годах.
- Российские компании также высказали свое общее намерение участвовать в проектах производства голубого водорода. «Новатэк» раскрыл план по строительству самого масштабного проекта по производству голубого аммиака (аммиак, произведенный с улавливанием углекислого газа) уже в 2026-2027 гг. Аналитики ВТБ Капитал считают, что на проект может быть потрачено 7 млрд долларов при мощности 5 млн тонн в год. Более точные ориентиры по мощности предприятия должны появиться до конца текущего года.
АВИАЦИЯ
- Среди российских транспортных компаний развитие ESG больше всего затрагивает авиацию.
- IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) ставит целью достижение полной декарбонизации мирового сектора к 2050 году. Предполагается, что 65 % сокращения выбросов будет достигнуто за счет использования биотоплива (SAF), 8 % за счет использования квот, которые будут покупаться у «зеленых компаний», и 27 % за счет развития технологий и роста эффективности самолетов.
- От российских компаний это потребует инвестиций в развитие биотоплива, однако оценку таких инвестиций ни одна из компаний пока не называла. Европейский International Airlines Group, например, собирается вложить в развитие SAF на протяжении следующих 20 лет около 400 млн долларов.
- Помимо этого, c 2027 года вводится регулирование ICAO (Международная организация гражданской авиации) CORSIA, которое потребует компенсации за любые выбросы на международных рейсах сверх уровня выбросов в 2019 года. Российским авиакомпаниям в 2027 году это может обойтись в 250-300 млн евро (21-25 млрд рублей).
УДОБРЕНИЯ
- Глобальные игроки ставят цель по снижению выбросов CO2 к 2030 году на 25-30 %. Крупнейший производитель фосфорных удобрений в мире – Марокканский OCP – планирует полностью перейти на чистую энергию к 2030 году.
- Некоторые российские производители так же заявляли о подобных, хоть и пока менее амбициозных планах: например, «Фосагро» планирует сократить валовые выбросы CO2 на 14 % к 2028 году.
- Начиная с 2026 года, производителям удобрения придется платить углеродный налог при ввозе продукции на территорию Евросоюза. По оценкам Минпромторга, объем издержек для производителей минеральных удобрений может составить от 500 млн евро. Альтернатива – снижение выбросов при производстве такой продукции, что по расчетам аналитиков ВТБ Капитал окажется выгоднее.
- Для сохранения доли на Европейском рынке российским производителям будет необходимо инвестировать в модернизацию технологий не менее 15 млрд рублей в ближайшие 4-5 лет.
Справка: Конгресс «ESG-(Р)ЭВОЛЮЦИЯ. Диалог бизнеса и государства» состоится 14 октября 2021 года в Москве в очном и онлайн форматах. Банк ВТБ выступает генеральным партнёром мероприятия. Конгресс состоит из трёх пленарных и семи тематических сессий, посвящённых вопросам устойчивого развития, экологического и социального благополучия, и корпоративного управления. В очной работе Конгресса в качестве делегатов примут участие более 500 руководителей российских компаний, представленных в рейтинге РБК-500. Трансляции пленарных сессий пройдут в прямом эфире телеканала РБК, а также на главной странице информационного портала rbc.ru. Тематические сессии конгресса будут транслироваться на официальный сайт конгресса esg.rbc.ru, а также на YouTube канал РБК.
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