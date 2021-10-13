ВТБ Капитал дал прогноз развития экологического, социального и корпоративного управления в России до 2030 года

Масштабные инвестиции в альтернативную энергетику, углеродная нейтральность, женщины в советах директоров и ESG как часть мотивации менеджмента – накануне первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG–(Р)Эволюция» аналитики ВТБ Капитал дали прогноз по развитию ESG в России на период до 2030 года.

Все крупнейшие компании индекса ММВБ в ближайшие 5 лет примут на себя обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050-60 годам.

Нефинансовая отчетность станет обязательной к раскрытию до 2025 года. Оценка климатических рисков станет интегральной частью принятия инвестиционных решений как корпораций, так и инвесторов.

ESG станет частью мотивации KPI как для менеджмента, так и для совета директоров, у всех крупных российских корпораций. Должность Chief Sustainability Officer появится у 100 % российских компаний с листингом на бирже.

Доля женщин в советах директоров российских компаний продолжит расти с текущих 10 % до 25 % к 2030 году .

. Активно начнут сокращаться объемы мусорных полигонов в регионах за счет внедрения практик глубокой сортировки и строительства мусоросжигающих заводов. Например, до 2030 года в Подмосковье объем захоронения ТБО снизится на 90 % .

. Россия вернется на глобальный рынок добровольных углеродных единиц уже в 2022 году. Продажа таких единиц может принести компаниям дополнительно около 50 млн долларов в 2022 году и, по консервативным оценкам, 1-2 млрд долларов в 2030 году .

. Россия запустит национальную систему квотирования углеродных выбросов с 2026 года. Компании, не удовлетворяющие требованиям снижения выбросов, будут вынуждены заплатить в сумме около 100 млрд рублей уже в первый год работы системы. Постепенно углеродная нагрузка будет расти и может достигнуть показателя 750 млрд – 1 трлн рублей к 2030-2035 годам. Эти деньги вернутся обратно в экономику в виде субсидий и дотаций для проектов снижения углеродного следа.

ЭНЕРГЕТИКА

В зеленую энергетику до 2030 года будет проинвестировано 860 млрд рублей , построено 13,9 тыс. МВт мощностей, что снизит углеродный след российской энергии на 9 % (до 30 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года.

, построено 13,9 тыс. МВт мощностей, что снизит углеродный след российской энергии на 9 % (до 30 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года. В рамках модернизации тепловой генерации до 2030 года будет обновлено 41,2 тыс. МВт газовых и угольных мощностей. Инвестиции составят 885 млрд рублей. Это снизит углеродный след российской энергии на 4 % (14 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года.

(14 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года. Российская энергетика до 2030 года пройдет самый большой в своей истории инвестиционный период. В обновление и расширение генерации электроэнергии с использованием самых передовых технологий тепловой и возобновляемой генерации суммарно будет проинвестировано 3,4 трлн рублей, что приведет к снижению углеродного следа российской электроэнергетики на 35 % (123 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года.

(123 гCO2/кВтч) от уровня 2020 года. Спрос на зеленую энергию внутри страны продолжит расти двузначными темпами в ближайшее десятилетие и к 2030 году достигнет трети от общенационального спроса на электроэнергию .

. Россия за счет одной из самых низких цен на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в мире станет региональным экспортером технологий ВИЭ – как в ветре, так и солнце – завоевывая рынки Казахстана, Белоруссии, Армении, Ирана, Центральной Азии.

НЕФТЬ И ГАЗ

Многие глобальные нефтегазовые компании (BP, Total Energies, Shell) ставят цели по достижению углеродной нейтральности по всем охватам к 2050 году. Ввиду специфики отрасли, больше всего выбросов генерируется не при добыче и не при производстве нефтепродуктов, а при потреблении продукции отрасли. По этой причине некоторые глобальные компании в своих стратегиях учитывают сокращение добычи нефти. Вместо этого они планируют нарастить долю газовых проектов и сфокусироваться на проектах возобновляемой энергетики, а также производства водорода. Инвестиции наиболее продвинутых глобальных компаний в декарбонизацию и развитие низкоуглеродного бизнеса могут составить до 25 % от общего объема их инвестиций (например, 3-4 млрд долларов в год для Total Energies).

Российские компании пока не заявляли о планах сокращения добычи нефти. Некоторые из них («Татнефть», «Лукойл») заявляли о желании добиться углеродной нейтральности к 2050 году при условии наличия технологий, однако о конкретных шагах пока не объявлено.

В заявленных среднесрочных планах российских компаний – прекращение рутинного сжигания попутного газа к 2030 году и сокращение производственных выбросов (охваты 1-2). «Лукойл» планирует сократить удельные выбросы на единицу энергии на 20 % к 2030 году (к уровню 2017 года), «Татнефть» – на 10 % к 2025 году и на 20 % к 2030 году (к уровню 2016 года), «Роснефть» – на 30 % в добыче к 2035 году. Аналитики ВТБ Капитал оценивают, что российские вертикально-интегрированные нефтяные могут потратить более 500 млрд рублей (7 млрд долларов) на уменьшение производственных выбросов и охрану окружающей среды в 2022-2025 годах .

. Некоторые компании («Газпром нефть», «Роснефть») планируют увеличить долю газа в добыче – «Газпром нефть» обещает довести долю газа до 45 % уже в 2024-2026 годах.

Российские компании также высказали свое общее намерение участвовать в проектах производства голубого водорода. «Новатэк» раскрыл план по строительству самого масштабного проекта по производству голубого аммиака (аммиак, произведенный с улавливанием углекислого газа) уже в 2026-2027 гг. Аналитики ВТБ Капитал считают, что на проект может быть потрачено 7 млрд долларов при мощности 5 млн тонн в год. Более точные ориентиры по мощности предприятия должны появиться до конца текущего года.

АВИАЦИЯ

Среди российских транспортных компаний развитие ESG больше всего затрагивает авиацию.

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) ставит целью достижение полной декарбонизации мирового сектора к 2050 году. Предполагается, что 65 % сокращения выбросов будет достигнуто за счет использования биотоплива (SAF), 8 % за счет использования квот, которые будут покупаться у «зеленых компаний», и 27 % за счет развития технологий и роста эффективности самолетов.

От российских компаний это потребует инвестиций в развитие биотоплива, однако оценку таких инвестиций ни одна из компаний пока не называла. Европейский International Airlines Group, например, собирается вложить в развитие SAF на протяжении следующих 20 лет около 400 млн долларов.

Помимо этого, c 2027 года вводится регулирование ICAO (Международная организация гражданской авиации) CORSIA, которое потребует компенсации за любые выбросы на международных рейсах сверх уровня выбросов в 2019 года. Российским авиакомпаниям в 2027 году это может обойтись в 250-300 млн евро (21-25 млрд рублей).

УДОБРЕНИЯ

Глобальные игроки ставят цель по снижению выбросов CO2 к 2030 году на 25-30 %. Крупнейший производитель фосфорных удобрений в мире – Марокканский OCP – планирует полностью перейти на чистую энергию к 2030 году.

Некоторые российские производители так же заявляли о подобных, хоть и пока менее амбициозных планах: например, «Фосагро» планирует сократить валовые выбросы CO2 на 14 % к 2028 году.

Начиная с 2026 года, производителям удобрения придется платить углеродный налог при ввозе продукции на территорию Евросоюза. По оценкам Минпромторга, объем издержек для производителей минеральных удобрений может составить от 500 млн евро. Альтернатива – снижение выбросов при производстве такой продукции, что по расчетам аналитиков ВТБ Капитал окажется выгоднее.

Для сохранения доли на Европейском рынке российским производителям будет необходимо инвестировать в модернизацию технологий не менее 15 млрд рублей в ближайшие 4-5 лет.