ВТБ Капитал Форекс улучшает условия сделок c валютной парой EUR/USD

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Узкий спред делает торговлю на рынке Форекс более выгодной.

ВТБ Капитал Форекс с 28 октября 2021 года уменьшает спред между покупкой и продажей для самой популярной среди трейдеров валютной пары - евро/доллар (EUR/USD). Новая величина спреда для пары EUR/USD составит 1,8 пункта, что на 10% меньше предыдущего значения.


Количество клиентов ВТБ Капитал Форекс и их активность продолжает расти. Так, за II-III кварталы 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года клиентская база ВТБ Капитал Форекс увеличилась в 1,5 раза. При этом количество сделок выросло на 85%, а их объем на 20%.

- Количество клиентов ВТБ Капитал Форекс с положительным финансовым результатом по итогам III квартала 2021 года выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Мы хотим, чтобы доходность инвестиций наших клиентов продолжала расти и улучшаем условия сделок по производным финансовым инструментам, сузив спред для пары евро/доллар. Будем и дальше стремиться предоставлять нашим клиентам самые выгодные и комфортные условия для работы на финансовом рынке, - отметил Владимир Костюков, заместитель генерального директора компании ВТБ Капитал Форекс.
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