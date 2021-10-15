ВТБ Капитал Инвестиции: инвесторы не могут оставаться в стороне от ESG-тренда, его значимость будет расти

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49466

Инвесторы, безусловно, не могут оставаться в стороне от ESG-тренда. Если в обществе об этом говорят, если есть ощутимое влияние на инвестиционную привлекательность компаний с учетом ESG-факторов, то их значимость будет только расти.

Невозможно оставаться в вакууме, когда дело касается собственного благосостояния и личных финансов, об этом в ходе первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция» заявил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.


«Тема ESG обсуждается повсеместно, и уже в значительной мере влияет на поведение бумаг. Конечно, инвесторы все видят и понимают. Например, размещение Deliveroo в Лондоне против IPO DoorDash в Америке, когда ESG-фактор очень негативно повлиял на динамику котировок акций британского сервиса доставки еды. Резонанс был очень большой, даже затронул Лондонскую биржу, хотя она к этому имела косвенное отношение. Однако среди розничных инвесторов пока степень понимания ESG-повестки очень низкая: на уровне порядка 15%. А 85% пока не очень понимают на чем надо делать акценты при принятии инвестиционных решений», - сказал глава ВТБ Капитал Инвестиции.


В то же время профессиональные участники рынка применяют при оценке инвестиционной привлекательности компании ESG-принципы в том или ином виде уже достаточно давно. По словам, Владимира Потапова, уровень корпоративного управления всегда закладывался ключевыми инвесторами в ставки риска. Компании, которые серьезно относятся к качеству корпоративного управления, всегда имели в оценке меньший дисконт, чем те эмитенты, которые не уделяют должно внимания уровню корпоративной культуры. Теперь добавилось еще два фактора: экология и социальная ответственность.


«ВТБ Капитал Инвестиции как часть ESG-платформы Группы ВТБ активно работают над популяризацией принципов ответственного инвестирования. Мы помогаем, разъясняем, например, публикуем ESG-монитор. Запустили несколько фондов ответственного инвестирования, один из них разработали совместно с РСПП: он дает возможность инвестировать в российские компании, которые следуют ESG-факторам. Сервис нашего робота-советника в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции содержит Стратегию ESG. Мы приняли политику ответственного инвестирования и следуем международным принципам ESG», - подчеркнул Владимир Потапов.

Как отмечает глава ВТБ Капитал Инвестиции, любая трансформация требует времени. Происходит системное изменение бизнес-модели. Очевидно, что компании, которые серьезно подходят к этому вопросу, будут выигрывать, считает он.


«Мы помогаем нашим клиентам, в первую очередь корпоративным, работать в изменяющейся среде: учитывать ESG-риски, трансформировать свой бизнес с учетом ESG-принципов. Общество меняется и ему все более важным становится не сиюминутная прибыль, а тот эффект, которые несут за собой действия компаний. Кроме того, эмитенты, следующие принципам устойчивого развития, имеют доступ к более широкому кругу инвесторов, фондирование для них дешевле, а риски наложения шарфов и запретов ниже. Соблюдения ESG-принципов становится выгодным», - сказал Владимир Потапов.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49466

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined