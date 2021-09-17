ВТБ Капитал Инвестиции подарили более 1 млн акций российских компаний клиентам

ВТБ Капитал Инвестиции за лето подарили своим клиентам более 1 миллиона акций российских компаний за прохождение обучения торговле ценными бумагами. Подарки получили свыше 126 тыс. новых клиентов.

Запуск кампании «Акции в подарок», которая стартовала с 1 июня, позволил в два раза увеличить число открываемых брокерских счетов в ВТБ: всего за время ее проведения новыми клиентами стало почти 300 тыс. человек (включая ВТБ Мои Инвестиции и ВТБ Онлайн).

- Мы всегда действуем исходя из запросов наших клиентов. А сейчас интерес к изучению основ инвестирования очень высокий, поэтому мы решили запустить обучающий курс в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции в виде удобных и простых уроков. Для того, чтобы начинающим инвесторам было легче стартовать, после обучения мы дарим им портфель из акций российских компаний, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

До конца 2021 года: все новые клиенты ВТБ Капитал Инвестиции, открывающие брокерский счет, могут получить в подарок ценные бумаги. Для этого им прямо в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» нужно пройти уроки специального курса по инвестициям, разработанного для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов. Они дают базовые знания, необходимые для успешного старта в инвестициях: об особенностях акций, облигаций, фондов, валюты и золота. Дается представление о том, как собирать портфель и как им управлять, а также о тонкостях и нюансах инвестиционного процесса. На прохождение урока требуется всего несколько минут, после предлагается пройти мини-тест. Ответив правильно минимум на два вопроса из трех, клиент получает акцию российской компании в подарок. Курс состоит из 10 уроков, соответственно, можно собрать портфель из 10 акций.

К настоящему моменту в среднем подарочный портфель участника кампании состоит из 9 акций. Подарочные бумаги отображаются в портфеле в отдельном разделе, их можно будет продать по рыночной цене в течение трех месяцев с момента получения.