ВТБ Капитал Инвестиции повысили доступность совершения сделок на внебиржевом рынке

ВТБ Капитал Инвестиции снизили лотность при совершении сделок на внебиржевом рынке для порядка трех тысяч акций американских компаний.
- Работа над повышением качества и доступности наших сервисов не прекращается. В ближайшее время мы предложим нашим клиентам еще больше удобных и современных услуг и инструментов, чтобы каждый мог получить доступ к самому широкому набору инструментов для инвестирования, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.
На внебиржевом рынке (Over The Counter, OTC) сделки совершаются без участия биржи.
Клиенты со статусом квалифицированного инвестора могут купить с помощью внебиржевого рынка ценные бумаги, которые торгуются на крупных зарубежных биржах NASDAQ, NYSE, LSE, Hong Kong Stock Exchange и XETRA.
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