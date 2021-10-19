ВТБ Капитал Инвестиции: срочный рынок и иностранные акции стали топ-темами тестов для неквалов

Наиболее популярной темой среди клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в первые недели запуска тестирования неквалифицированных инвесторов стал срочный рынок. Первое место по популярности среди неквалов при прохождении тестирования для получения доступа к торговле сложными финансовыми инструментами занял срочный рынок, второе место досталось акциям иностранных компаний, а третье поделили между собой зарубежные ETF и акции, которых нет в котировальных списках. Маржинальное кредитование и сделки РЕПО по востребованности оказались на четвертом и пятом месте соответственно.

Среднее время прохождения тестирования составляет около 5 минут.

– Основной целью тестирования является мотивирование участников рынка более осознано подходить к инвестированию, начать изучать финансовые инструменты. Мы в этом очень заинтересованы и всегда уделаем повышенное внимание обучению. Например, в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции новым клиентам мы даем акции в подарок за прохождение вводного курса по инвестированию. Кроме того, продолжает функционировать наша Школа инвестора – бесплатный информационно-обучающий ресурс: где любой желающий, в том числе не являющийся ещё клиентом нашим клиентов, может почерпнуть знания о фондовом рынке. Это относится не только к начинающим, но и уже опытным инвесторам, – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.