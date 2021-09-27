ВТБ Капитал Инвестиции запустили новый биржевой ПИФ с ESG-стратегией инвестирования в российские акции

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49268

ВТБ Капитал инвестиции запустили 11-й биржевой ПИФ, торги паями которого стартовали на Московской бирже 27 сентября 2021 года.

Новый БПИФ «ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» (VTBF ETF), инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний с учетом ESG-факторов. Торги паями VTBF доступны и в рамках дневной, и рамках вечерней сессии, расширяет возможности инвестирования.

Фонд «ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» отслеживает динамику Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, предоставляя возможность инвестировать в акции наиболее крупных и ликвидных российский компаний из различных секторов экономики с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (ESG).


БПИФ инвестирует в акции российских компаний, что в полной мере отвечает требованиям инвесторов, желающих инвестировать исключительно в бумаги российских эмитентов.

Фонд подходит как для пассивных инвесторов, так и для краткосрочных индексных участников рынка.


Биржевые фонды под управлением ВТБ Капитал Инвестиции имеют ряд преимуществ: высокую ликвидность, раскрытие структуры портфеля фонда на сайте управляющей компании в режиме онлайн, низкий порог входа, что позволяет диверсифицировать инвестпортфель, начиная с небольших сумм, возможность получить свои средства в любой торговый день биржи без потери накопленной доходности, низкие комиссии за управление, нулевую комиссию брокера и инвестиционный налоговый вычет при владении паями более трех лет.


Кроме того, теперь торги паями всех биржевых ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции стали доступны в рамках вечерней сессии Московской биржи. В результате теперь они будут торговаться не только в ходе основной сессии Мосбиржи, но и на вечерних торгах.

– Популярность биржевые фонды среди российских розничных инвесторов растет. Кроме того, инвесторы стремятся не только получить качественный и диверсифицированный портфель, но и хотят, чтобы он отвечал последним тенденциям в сфере ответственного инвестирования. Стремясь удовлетворить этот запрос, мы активно развиваем свою продуктовую линейку в направлении ответственного инвестирования. У нас уже есть два ОПИФа ответственного инвестирования. После того, как Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индикатора - "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов", стало возможным запустить биржевой фонд,– отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49268

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined