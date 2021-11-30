ВТБ Капитал представил оценку стоимости декарбонизации для российской экономики и ее отраслей

Российская экономика готовится к рекордным инвестициям на сумму 89 трлн рублей в ближайшие 40 лет, за счет которых общий объем выбросов парниковых газов предполагается сократить в нетто-выражении на 60% по сравнению с 2019 годом. Накануне 13-ого Инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!» ВТБ Капитал сделал детальный анализ стоимости борьбы с выбросами, капиталовложений и давления на цены в отдельных секторах, а также взгляд на то, какой из путей снижения выбросов является наименее затратным для экономики и, соответственно, куда может быть направлена основная часть этих инвестиций.

Цена декарбонизации будет расти. По расчетам аналитиков ВТБ Капитал, снижение выбросов на 25% обойдется России в 43 трлн рублей (или 1,3% ВВП ежегодно). Чтобы снизить их на 50%, придется потратить 86,6 трлн рублей (2,7% ВВП ежегодно). Сокращение выбросов на 100% к 2060 году потребовало бы затрат на сумму в 479,8 трлн рублей, что в годовом выражении эквивалентно 15% ВВП.

К наименее затратным с точки зрения стоимости декарбонизации на единицу выбросов можно отнести утилизацию мусора, снижение выбросов метана, декарбонизацию электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства. На долю этих отраслей в сумме приходится 59% от общего объема выбросов в России, а их декарбонизация обойдется, по подсчетам ВТБ Капитал, в 102,7 трлн рублей. Самым дорогим для декарбонизации сектором остается транспорт, за которым следуют цементная промышленность и производство железной руды и стали.

Затраты на борьбу с выбросами могут привести к росту цен. Наиболее существенное повышение цен, связанное с расходами на борьбу с выбросами CO2, ожидается в электроэнергетике (+28% к нынешним ценам для конечных потребителей) и цементной промышленности (+40%). Декарбонизация в нефтегазовой и горно-металлургической промышленности окажет минимальное давление на цены.

Полная декарбонизация потребует капиталовложений в размере 5x годовой EBITDA для транспортного сектора, 2–3x для цементной и химической промышленности, 1–1,5x для сектора утилизации отходов и электроэнергетики, а для нефтегазовой и горно-металлургической промышленности капзатраты составят меньше 1x годовой EBITDA, что позволит сохранить дивиденды в этих отраслях на высоком уровне для экономики, переживающей процесс зеленой трансформации.