ВТБ Капитал выпустил интервью с главой МТС Банка

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Аналитическая команда ВТБ Капитал совместно с МТС выпустили интервью вице-президента по финансовым сервисам МТС, председателя правления МТС Банка Ильи Филатова о цифровизации, бизнес-модели работы с клиентами и дальнейших планах развития финтех-вертикали группы.

Беседу вел Михаил Шлемов, старший аналитик ВТБ Капитал по банковскому сектору.


Темы интервью отражают наиболее частые вопросы институциональных инвесторов и экспертов отрасли и призваны помочь им оценить, насколько финтех-компонент учтен в текущей стоимости акций МТС. Разговор также затрагивает операционные и финансовые показатели компании, реализацию стратегии МТС Банка и его выход на IPO.


«Для нас это новый формат предоставления информации – открытый публичный разговор с компанией по важным для рынка вопросам. Два года назад финтех стал одним из ключевых направлений развития МТС и драйверов повышения акционерной стоимости компании. Мы решили узнать, как сейчас обстоят дела с реализацией стратегии МТС Банка и что это означает для заинтересованных инвесторов. Рынку необходимо понимать, насколько внутренняя цифровая трансформация финтех-бизнеса группы влияет на рабочие процессы и капитализацию», – сказал Дмитрий Дмитриев, руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал.


«МТС Банк как основа вертикали МТС Финтех активно растет и уже достиг значительного масштаба, внося значимый вклад в доходы группы − за девять месяцев 2021 года мы заработали 5,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, это рекордный показатель за последние десять лет. Мы делаем ставку на цифровизацию и быстрый рост розничного бизнеса, и уже сегодня доля продаж в digital-каналах банка превышает половину от общего объема. Благодаря трансформации и усилению клиентского сервиса за последние три года МТС Банк стал одним из самых быстрорастущих розничных кредиторов ‒ из топ-40 банк поднялся в топ-15 по розничному портфелю, причем по POS-кредитованию мы одни из лидеров. Финтех стал значимым драйвером прироста доходов группы МТС, и мы работаем над повышением капитализации и доходности для инвесторов компании», – сообщил Илья Филатов, вице-президент по финансовым сервисам МТС, председатель правления МТС Банка.


Интервью доступно на сайтах ВТБ Капитал и YouTube-канале МТС Банка. Интервью записано в 2021 году.

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