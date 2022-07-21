ВТБ: каждая десятая ипотечная сделка в Свердловской области приходится на загородную недвижимость

В общем объеме ипотечных сделок на долю загородных домов приходится примерно десятая часть. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 30%. В целом по России спрос на приобретение загородных объектов в ипотеку в первом полугодии 2022 г. вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Тренд на интерес к «загородке» наметился еще в 2020 году во время пандемии. С тех пор число клиентов, желающих сменить стандартную квартиру на комфортные дома за городом, по-прежнему растет, — отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. — По нашей оценке, в ближайшее время эта тенденция продолжится, на что может повлиять очередное смягчение условий кредитования и дальнейшая реализация сезонного спроса. Важно, что загородный дом от застройщика можно приобрести в рамках льготной госпрограммы».

Сегодня в ВТБ действуют несколько программ кредитования загородной недвижимости. Клиенты банка могут приобрести частный дом с земельным участком от застройщика по условиям ипотеки с господдержкой. В рамках основной льготной программы финансирование в Свердловской области возможно получить в размере до 6 млн рублей. Минимальная ставка составляет 5,7% годовых на весь срок кредита (в случае приобретения объекта по программе семейной ипотеки).

По стандартной банковской программе кредитования клиенты могут приобрести объект по ставке от 10,9% сроком до 30 лет. Сумма кредита может достигать 60 млн рублей при покупке готового дома и 20 млн рублей – при приобретении земельного участка и строительстве. При условии оформления кредита на строительство дома под залог имеющейся в собственности недвижимости (готовые квартира или апартаменты), процентная ставка составит от 10,5%. Размер кредита при такой сделке должен быть не более 80% от стоимости передаваемого в залог объекта недвижимости и не более суммы расходов на строительство и покупку земельного участка. Заемные средства выдаются в размере до 15 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных – не более 8 млн в зависимости от субъекта. Кредит доступен на срок до 30 лет.