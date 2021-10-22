ВТБ Лизинг финансирует приобретение самоходных машин с пробегом

Теперь клиенты компании могут оформить в финансовую аренду бывшие в употреблении бульдозеры, грейдеры, дорожные и грунтовые катки, экскаваторы, экскаваторы–погрузчики, фронтальные и вилочные погрузчики, а также тракторы с навесным коммунальным оборудованием или без дополнительных надстроек.* ВТБ Лизинг финансирует подержанные самоходные машины на условиях минимального аванса в размере 10%. Техника, произведенная в Европе, США, Корее и Японии (левый руль), доступна для оформления на срок от 1 до 10 лет. Машины, произведенные в СНГ и Китае, — на срок от 1 до 6 лет.

При приобретении в лизинг экскаватора-погрузчика New Holland В80В 2020 года выпуска стоимостью 5 500 000 рублей ежемесячный платеж составит 123 288 рублей при условии финансовой аренды на пять лет и авансе 10%. Стоимость владения техникой для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.**

— Мы постоянно совершенствуем нашу продуктовую линейку и стараемся предлагать клиентам выгодные условия финансирования проектов по модернизации производственной базы. Для компаний, работающих в сферах дорожно-строительного и сельского хозяйства, лесозаготовки, строительства, добычи полезных ископаемых и нерудных материалов, самоходные машины являются основными средствами производства. В текущей ситуации, когда на рынке наблюдается дефицит новой техники, и как следствие, рост цен на неё, мы понимаем, что машины с пробегом становятся оптимальным вариантом для решения бизнес-целей предприятий. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, мы готовы профинансировать необходимую технику с пробегом на комфортных для компаний условиях, — отмечает Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.