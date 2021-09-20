ВТБ Лизинг начинает системную работу на рынке операционной аренды вагонов

Компания начинает системную работу на рынке по этому направлению. Сумма финансирования по проекту составила 12 млрд рублей без НДС.

Новый арендный парк ВТБ Лизинг состоит примерно из 3,8 тыс. полувагонов, свыше 2,2 тыс. газовых и 900 нефтяных цистерн, 400 универсальных и 270 фитинговых платформ, а также более чем 260 крытых вагонов. Сервисное обслуживание техники будут осуществлять Новая вагоноремонтная компания (НВРК), ОМК Стальной путь и Ремонтная компания Новотранс.

Ранее ВТБ Лизинг уже сдавал вагоны в операционную аренду, но на системной основе компания не занималась развитием этого направления бизнеса, предоставляя услугу исключительно по запросу клиентов. На 01.07.2021 арендный подвижной состав ВТБ Лизинг насчитывал более 6,8 тыс. единиц, где основная часть приходилась на полувагоны. Теперь общий ж/д парк компании, находящийся в оперировании у клиентов, превышает 14,7 тысяч вагонов. По мере окончания сроков договоров подвижной состав будет доступен на рынке для дальнейшей эксплуатации.

- Мы уже несколько лет делаем сделки в логике долгосрочной аренды и видим, что спрос на эту услугу на ж/д рынке растет. Чтобы предлагать наиболее эффективные решения для бизнеса наших клиентов, мы решили увеличить арендный парк вагонов, которые будем широко предлагать операторам для выполнения их долгосрочных и краткосрочных проектов. Конечно, опция сервисного сопровождения состава вызывает на рынке большой интерес. Обслуживание подвижного состава мы доверяем только проверенным партнерам, которые обладают необходимой экспертизой и материальной базой, что гарантирует высокий уровень поддержания состояния наших активов, - прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.

ГК ВТБ Лизинг стабильно занимает ведущие позиции на рынке железнодорожного лизинга, этот сегмент исторически является флагманом в бизнесе компании. На сегодняшний день ж/д портфель ВТБ Лизинг насчитывает более 127 тысяч грузовых вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тыс. вагонов общей стоимостью 48,6 млрд рублей, перевыполнив бизнес-план на 20%. В парк поступили как новые, так и б/у вагоны, что соответствует политике компании по поддержанию баланса на сети.