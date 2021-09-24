ВТБ Лизинг передал 119 автобусов ЛиАЗ на 1,7 млрд рублей для городских маршрутов в Москве

Транспорт приобретен на условиях финансового лизинга сроком на 7 лет. Автобусы будут перевозить пассажиров по городским маршрутам в Москве.

ЛиАЗ-5292 – автобус большого класса, который предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Машины оснащены системой наклона кузова «книлинг» (опускание автобуса со стороны двери для облегчения входа и выхода пассажиров), а также большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда, что позволяет чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров. Отсутствие ступеней обеспечивает высокую скорость пассажирообмена, что сокращает время прохождения маршрута на 15%. В салоне ЛиАЗ-5292 расположены 30 посадочных мест. Максимально автобус вмещает до 111 человек. Все машины оснащены USB-розетками и точкой доступа Wi-Fi, системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения. Валидаторы не только считывают проездные билеты, но и принимают бесконтактную оплату.

– ВТБ Лизинг всегда старается предлагать лучшие условия финансирования для реализации важных транспортных проектов в стране. Наши автобусы будут работать на новых маршрутах в Москве, которые позволят увеличить транспортную доступность в столице и улучшить качество пассажирских перевозок. Сегодня развитие общественного транспорта является приоритетным направлением социальной политики, и мы рады принять участие в реализации этой задачи вместе с одним из операторов «Национальной транспортной ассоциации, – прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

«Таксомоторный парк № 20» один из крупнейших частных перевозчиков, работающий по контрактам с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в рамках новой транспортной схемы. Автобусы автопарка обслуживают пассажиров на севере и северо-востоке столицы, а также в Юго-Восточном административном округе. Транспортная компания является оператором Национальной транспортной ассоциации (НТА), филиалы которой также обслуживают маршруты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Петрозаводске, Сочи, Волгограде и Новокузнецке. Ежегодно НТА перевозит 350 млн пассажиров.