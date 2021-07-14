ВТБ Лизинг передал буровую установку стоимостью 46,9 млн для строительства газопровода в Свердловской области

Техника стоимостью 46,9 млн рублей передана на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет с авансом 20%. Поставщиком выступила компания «Агро-Строительные технологии», официальный дилер техники Vermeer.

«Спецподземстрой» более 20 лет занимается в Свердловской области строительством подземных объектов, а также искусственных и водоотводных сооружений по заказу филиала ОАО «РЖД» «Свердловская железная дорога». Кроме этого, предприятие специализируется на устройстве наружных инженерных сетей водопровода, напорных и безнапорных канализаций и сетей теплоснабжения, а также земляных работах по заказу муниципальных и строительно-монтажных управлений региона.

Новую буровую установку Vermeer компания будет использовать для строительства газопровода в рамках программы газификации территорий Красноуфимского района Свердловской области.

Стоимость владения техникой для «Спецподземстрой» за счет налоговых преференций в лизинге будет ниже на 18 млн рублей. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость в размере 20% от всех платежей по договору, а также уменьшить налог на прибыль от суммы договора лизинга за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.