ВТБ Лизинг передал буровую установку стоимостью 46,9 млн для строительства газопровода в Свердловской области

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ВТБ Лизинг профинансировал буровую установку Vermeer для строительного предприятия «Спецподземстрой» в Екатеринбурге.

Техника стоимостью 46,9 млн рублей передана на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет с авансом 20%. Поставщиком выступила компания «Агро-Строительные технологии», официальный дилер техники Vermeer.


«Спецподземстрой» более 20 лет занимается в Свердловской области строительством подземных объектов, а также искусственных и водоотводных сооружений по заказу филиала ОАО «РЖД» «Свердловская железная дорога». Кроме этого, предприятие специализируется на устройстве наружных инженерных сетей водопровода, напорных и безнапорных канализаций и сетей теплоснабжения, а также земляных работах по заказу муниципальных и строительно-монтажных управлений региона.


Новую буровую установку Vermeer компания будет использовать для строительства газопровода в рамках программы газификации территорий Красноуфимского района Свердловской области.

Стоимость владения техникой для «Спецподземстрой» за счет налоговых преференций в лизинге будет ниже на 18 млн рублей. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость в размере 20% от всех платежей по договору, а также уменьшить налог на прибыль от суммы договора лизинга за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.

  • ВТБ Лизинг работает в Екатеринбурге с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Екатеринбург, БЦ Высоцкий, ул. Малышева, д. 51, оф. 19/06. Тел. +7 (343) 287-39-52. ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.
  • *Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).
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