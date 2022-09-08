ВТБ Лизинг передал самосвалы на 96 млн рублей с минимальным авансом для строительства трассы М-12

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ВТБ Лизинг профинансировал 13 самосвалов SHACMAN для грузоперевозчика в Казани. Машины общей стоимостью 96 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга с авансом 1000 рублей сроком на три года. Поставщиком техники выступил «Вертикаль МСК», официальный дилер SHACMAN.

Транспортная компания приобрела самосвалы SHACMAN MTGB384 для перевозки сыпучих материалов (песка и гравия), которые будут использоваться при строительстве скоростной автомобильной дороги общего пользования М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.


Стоимость владения техникой для клиента при применении налоговых преференций в лизинге снизится более чем на 40 млн рублей. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость в размере 20% от всех платежей по договору и в таком же размере уменьшить налог на прибыль от суммы договора лизинга за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.


SHACMAN MTGB384 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Грузоподъемность машины составляет 25 тонн, мощность 336 л.с., объём кузова 19 м3.


Самосвалы переданы подразделением ВТБ Лизинг в Санкт-Петербурге. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес подразделения ВТБ Лизинг: г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11, лит. А, оф. А503, БЦ «Невская ратуша». Тел.: +7 (812) 602-18-54.


* - экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН)

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