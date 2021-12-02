ВТБ Лизинг планирует увеличить портфель морских судов в 2,5-3 раза в 2022 году

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Роль судоходства в мировой торговле очень высокая, на него приходится более 80% грузооборота.

ВТБ Лизинг считает привлекательным сегмент морских судов и планирует увеличить свой портфель в нем в 2,5-3 раза, на 10–15 млрд рублей в 2022 году, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Ивантер в рамках инвестиционного форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!».


Роль судоходства в мировой торговле очень высокая, на него приходится более 80% грузооборота. При этом в судоходстве были приняты достаточно жесткие требования по ограничению вредных выбросов в атмосферу, что стимулирует обновление судов с учетом новых экологических норм.

– Введение для судоходства новых требований по выбросам привело к серьезному росту числа заказов на суда с двигателями на сжиженном природном газе, которые намного экологичнее, чем дизельные. Вредные выбросы снижаются на 97–98%. В ближайшее время в мире будет построено около 2 тыс. таких судов. Если говорить об объеме инвестиций, то речь идет о десятках миллиардов долларов в ближайшие три года, – отметил Дмитрий Ивантер.
  • В настоящее время портфель морских судов у ВТБ Лизинга равен 6,3 млрд рублей по состоянию на 31 октября 2021 года.
  • ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.
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