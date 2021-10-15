ВТБ Лизинг получил премию Leader Leasing Awards за клиентоориентированный подход в работе

ВТБ Лизинг стал лауреатом V Евразийской премии LEADER LEASING AWARDS в номинации «За клиентоориентированный подход в работе». Жюри отметило постоянное совершенствование продуктов и бизнес-процессов компании для улучшения качества услуги, а также масштабную поддержку клиентов в связи с пандемийными ограничениями в 2020 году.

ВТБ Лизинг сотрудничает с представителями малого, среднего и крупного бизнеса любых сегментов экономики, предлагая возможность на выгодных условиях обновлять и поддерживать техническую базу. Среди клиентов компании есть как крупные градообразующие предприятия, так и небольшие частные организации, и индивидуальные предприниматели. Независимо от размера бизнеса клиентов ВТБ Лизинг старается предложить наиболее выгодные условия, оказывая квалифицированную помощь и полное содействие на всех этапах лизинговой сделки. Разработка новых предложений для клиентов и совершенствование бизнес-процессов позволяют компании стабильно занимать лидерские позиции на рынке.

В условиях пандемии ВТБ Лизинг максимально оптимизировал процессы общения с клиентами, агентами и поставщиками. Большинство операций проходило в режиме онлайн, в частности можно было дистанционно оставить заявку на технику и получить расчет платежей по лизингу. Менеджеры компании работали в плотном контакте с клиентами, продолжая консультации в режиме онлайн. Таким образом, переход на дистанционный способ взаимодействия не помешал клиентам подобрать оптимальные условия для обновления своего парка, реализации программ технической модернизации и новых проектов.

В 2020 году ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч компаний-клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, предоставив им сначала лизинговые каникулы, а затем произведя массовую реструктуризацию платежей. Компания подписала свыше 4 тысяч дополнительных соглашений с клиентами по всей стране. Для удобства работы в условиях введенных ограничений ВТБ Лизинг использовал систему электронного документооборота, в итоге в цифровой среде было подписано около 30% допсоглашений.

- Как и всей экономике, весной 2020 года нам пришлось столкнуться с серьезными вызовами. Прежде всего, требовалось обеспечить непрерывность процессов в условиях самоизоляции - работу с действующими клиентами было необходимо продолжать при любых обстоятельствах. Мы это сделали. Во-первых, обеспечили непрерывность в сопровождении и завершении лизинговых договоров. А во-вторых, для поддержки бизнеса наших клиентов в короткие сроки разработали и внедрили программу реструктуризации с существенным, до 80% снижением лизинговых платежей на период до полугода. До того, как эта программа начала работать, дали возможность нашим клиентам отложить лизинговые платежи без штрафов, чтобы они могли перестроить процессы под меняющуюся реальность и стабилизировать свое положение. Наша конечная цель - стать лидерами рынка по уровню удовлетворенности у клиентов и партнером первого выбора. Поэтому мы стараемся предлагать оптимальные решения для бизнеса, индивидуально подходя к каждому клиенту, и при этом постоянно актуализируем наши продуктовые предложения, - отметил операционный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Маринич.