ВТБ Лизинг предлагает автобусы ПАЗ с выгодой в 7% от розничной цены

При приобретении автобуса Вектор Next (ПАЗ 320455-04) с рекомендованной розничной стоимостью 6 604 000 рублей сроком на 5 лет и авансом 49% скидка составит 462 280 рублей, а ежемесячный платеж будет равняться 88 586 рублей с НДС. При этом экономия на налогах составит 2,8 млн рублей*.

ПАЗ Вектор Next (3204) — это базовая модель семейства автобусов ПАЗ, предназначенная для работы на городских и пригородных маршрутах, а также в сегменте корпоративных перевозок. Современный дизайн, соответствие требованиям экологической безопасности и комфорта пассажиров, простота и удобство в эксплуатации удачно сочетаются с минимальным сроком окупаемости и доступностью запасных частей, что делает эту модель одним из лидеров на российском рынке в своем классе.

«ВТБ Лизинг рад предлагать своим клиентам выгодные условия приобретения автобусов ПАЗ.

Помимо изначально привлекательной стоимости автобусов нашим клиентам доступны различные опции при входе в сделку: минимальный аванс, минимальные ежемесячные платежи или минимальная переплата за лизинг, которые позволяют выбирать оптимальные для компании платежи и комфортно пользоваться транспортным средством в период финансовой аренды. Налоговые льготы, которые снижают стоимость владения машиной по договору лизинга, также остаются важным преимуществом этого вида финансирования», — отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

* - Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН и достигается за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и уменьшения налога на прибыль.