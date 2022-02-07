ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac с преимуществом до 200 000 рублей

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ВТБ Лизинг предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Cadillac на льготных условиях. Выгода может составить до 200 000 рублей от рекомендованной розничной стоимости в зависимости от модели. Предложение действует до 28 февраля 2022 года.

Наибольшую скидку в размере 200 000 рублей от стоимости автомобилей можно получить при приобретении в лизинг Cadillac XT5 и XT6. При авансе 40% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж за Cadillac XT5 составит 75 000 рублей, за Cadillac XT6 – 93 727 рублей. При тех же условиях сделки платежи за Cadillac XT4 составят 64 631 рубля, а скидка от стоимости машины будет 100 00 рублей*. Предприниматели также смогут сэкономить до 40% от стоимости владения автомобилем в период финансовой аренды за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и снижения налога на прибыль.*


«ВТБ Лизинг постоянно работает над тем, чтобы сделать покупку автомобилей наиболее доступной для своих клиентов. Одним из приоритетных направлений этой работы является тесное взаимодействие с автопроизводителями. В рамках сотрудничества с General Motors и в условиях роста цен на автомобили мы рады предложить предпринимателям изначально привлекательную стоимость люксового автомобиля, а также комфортные условия лизинговой сделки», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.


ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.


* - расчет приведен на Cadillac XT5 (комплектация Premium) с рекомендованной розничной ценой от 4 510 000 рублей. Аванс 40%, ежемесячный платеж 75 000 рублей, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платеж 1000 рублей.

 - расчет приведен на Cadillac XT6 (комплектация Premium) с рекомендованной розничной ценой от 5 580 000. Аванс 40%, ежемесячный платеж 93 727 рублей, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платеж 1000 рублей.

 - расчет приведен на Cadillac XT4 (комплектация Luxury) с рекомендованной розничной ценой от 3 810 000 рублей. Аванс 40%, ежемесячный платеж 64 631 рублей, срок лизинга 60 месяцев, выкупной платеж 1000 рублей. 

Экономия на налогах доступна для компаний на Общей системе налогообложения (ОСН). Страхование предмета лизинга – обязательно. Страховые платежи и комиссия не указаны в расчете. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ.

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