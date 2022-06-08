ВТБ Лизинг предлагает автомобили ГАЗ со скидками до 15%

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ВТБ Лизинг совместно с ГК «Современные транспортные технологии» увеличивает выгоду при приобретении автомобилей марки ГАЗ в лизинг до 15% в зависимости от модели и модификации. Специальные условия будут действовать до 31 августа 2022 года*.

В рамках предложения все модели ГАЗ доступны со значительной выгодой от 10% до 15%. Преимущество в 10% распространяется на ГАЗон NEXT, Садко NEXT, ГАЗель City, а также спецтехнику на их базе**. С выгодой 15% можно приобрести ГАЗель Бизнес, Соболь, ГАЗель NEXT и NN, Валдай NEXT, а также спецтехнику на их базе**.


Например, при приобретении ГАЗель Бизнес ГАЗ 3302-750 с прейскурантной розничной стоимостью 2 115 000 рублей сроком на 5 лет и авансом 49% скидка составит 317 250 рублей, а ежемесячный платеж будет равняться 23 206 рублей с НДС***.


«Мы рады предложить нашим клиентам льготные условия приобретения машин ГАЗ. Эта марка стабильно входит в число самых популярных автомобилей в структуре продаж ВТБ Лизинг, занимая первое место в сегменте легкого коммерческого транспорта. В текущем году наибольшим спросом пользуется модель ГАЗель Бизнес, на нее за 5 месяцев пришлось 20% продаж марки», — отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.


ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

* - Действие скидок может быть досрочно прекращено в связи с исчерпанием бюджета специального предложения.

** - С датой оформления ЭПТС не ранее 01.03.2022 года (в случае спецтехники - дата ЭПТС базового шасси).

*** - Стоимость ГАЗель Бизнес ГАЗ 3302-750 действительна на 5 июня 2022 года. Лизинговый расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

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