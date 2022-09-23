ВТБ Лизинг предлагает автомобили Haval по сниженной цене в рамках программы льготного лизинга Минпромторга РФ

Например, при приобретении в лизинг Haval Jolion стоимостью 2 179 000руб. скидка по программе субсидирования и от производителя совокупно составит 352 900 рублей. При оформлении машины сроком на 5 лет с авансом 30% ежемесячные платежи будут равняться 28 265 руб., а экономия на налогах составит более 700 000 рублей*.

По программе льготного лизинга 2022 года также доступны автомобили и техника российских марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КАМАЗ, ВОЛГОБАС, ВИС, ЛИАЗ, КАВЗ, НЕФАЗ, УРАЛ, ТЗА. Покупателям техники, произведенной на территории России, предоставляется скидка в размере 10% от ее стоимости, но не более 500 тыс. рублей на один предмет лизинга.

«За 8 месяцев 2022 года ВТБ Лизинг передал клиентам в два раза больше автомобилей китайских брендов, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сделок было заключено с легковыми и грузовыми автомобилями, продажи этих типов машин росли самыми высокими темпами — в 2,5 раза. Самым популярным китайским брендом среди легковых автомобилей стал Haval, эта марка заняла 30% долю от продаж китайских машин в категории. Мы учитываем потребности клиентов и предлагаем им автомобили на выгодных условиях. Приобретая Haval по программе субсидирования сегодня, клиенты могут получить на некоторые модели увеличенную скидку. А налоговые преференции в лизинге позволят дополнительно сэкономить до 40% от стоимости машины по договору финансовой аренды», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

* - Экономия на налогах до 40% от суммы сделки доступна для компаний на Общей системе налогообложения (ОСН) и достигается за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и уменьшения налога на прибыль. Приведенные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.