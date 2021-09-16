ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на привлекательных условиях

До 30 сентября текущего года вместе со скидкой предпринимателям доступны дополнительные преимущества для комфортного пользования автомобилем в период финансовой аренды. Предложение распространяется на машины 2021 года выпуска.

В частности, цельнометаллический фургон Ford Transit L2 H2 с рыночной ценой 2 301 000 руб. доступен в ВТБ Лизинг за 2 081 000 руб. При авансе 30% и сроке лизинга 3 года ежемесячный платеж составит 51 327 рублей. В рамках специального предложения дополнительно к скидке на автомобиль в размере 220 000 рублей клиенты бесплатно получат 4 технических осмотра, что позволит снизить затраты на обслуживание машины в первые годы эксплуатации. За счет налоговых льгот, которые доступны при оформлении финансовой аренды, предприниматели смогут дополнительно сэкономить до 40% от стоимости машины по договору лизинга*.

Ford Transit – серия грузовых, пассажирских и специальных автомобилей со всеми типами привода, несколькими вариантами длины колесной базы и высоты крыши. Базовые версии Ford Transit, а также автомобили специального и социального назначения насчитывают более 155 модификаций. Машина станет надежным помощником для компаний и предпринимателей, занятых в сфере пассажирских перевозок, производства и продаж товаров народного потребления, а также доставки малогабаритных грузов.

«ВТБ Лизинг на протяжении многих лет активно развивает сотрудничество с официальным дистрибьютором Ford «Соллерс Форд» и постоянно совершенствует продуктовое предложение на автомобили этой марки. Ford Transit является самым востребованным коммерческим грузовиком у российских предпринимателей. Мы рады делать его доступным, предлагая клиентам оптимальные финансовые условия», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

* - Расчет приведен для Ford Transit 310 L2 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - М6 c рекомендованной розничной стоимостью 2 301 000 рублей. Аванс 30%, ежемесячный платеж 51 327 руб., срок лизинга 36 месяцев. В рамках предложения доступна скидка 220 000 рублей от РРЦ и 4 ТО автомобиля в подарок. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.