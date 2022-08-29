ВТБ Лизинг предлагает грузоперевозчикам и строительным компаниям прицепную технику BONUM на специальных условиях

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ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с российским производителем техники BONUM предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям тентованные полуприцепы со скидкой 50 тыс. рублей от рекомендованной стоимости. Клиенты могут выбрать различные опции финансирования техники: с авансом от 0% до 49% или минимальными ежемесячными платежами на срок от 12 месяцев до 5 лет.

Новый тентованный полуприцеп BONUM, по данным производителя, оснащен сварной рамой усиленной конструкции из стали повышенной прочности, системой контроля основных параметров WABCO OptiLink и имеет высокопрочный тент плотностью 900 гр./м². Такой полуприцеп подходит для перевозки сборных грузов, которые не нуждаются в особых условиях хранения при транспортировке.


«Мы предлагаем клиентам качественную российскую технику BONUM на выгодных условиях, спрос на которую со стороны клиентов — грузоперевозчиков и строительных компаний — увеличивается ежемесячно. За семь месяцев 2022 года клиенты ВТБ Лизинг приобрели почти в два раза больше техники этой марки, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день финансовая аренда обладает рядом преимуществ, благодаря которым этот инструмент остается одним из самых доступных и выгодных на рынке. Во-первых, клиент может выбрать любую опцию финансирования в зависимости от возможностей бизнеса. Во-вторых, он может сэкономить до 40% от стоимости техники по договору лизинга за счет налоговых преференций доступных для компаний на общей системе налогообложения», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.


К приобретению в лизинг от производителя BONUM также доступны полуприцепы и спецтехника различного назначения: бензовозы, битумовозы, нефтевозы, цементовозы, зерновозы, контейнеровозы и сельхозтехника.


ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

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