ВТБ Лизинг предлагает грузовые автомобили Компас со скидкой 100 тысяч рублей

Например, на автомобиль Компас стоимостью 4,9 млн рублей действует совокупная скидка 583 тысячи рублей. При заключении договора лизинга на 5 лет с авансом 0% ежемесячный платеж составит 120 073 рубля. При этом за весь период действия договора клиенты могут сэкономить почти 2 млн рублей за счет налоговых льгот в лизинге.

Клиентам доступны к приобретению в лизинг модели Компас в двух версиях: Компас 9 с полной массой 9,5 т., Компас 12 с полной массой 11,9 т., с возможностью установки различных вариантов надстроек. Машины, адаптированные к российским условиям эксплуатации, подходят для работы в транспортных и строительных компаниях, госкорпорациях и ритейле, промышленности и коммунальном хозяйстве. В зависимости от того, какие задачи стоят перед машиной, на шасси Компас могут быть установлены рефрижераторный фургон, изотермический фургон, промтоварный еврофургон, бортовая платформа, эвакуатор, мусоровоз, топливозаправщик, самосвал, мультилифт. Гарантия на автомобили составляет 3 года или 200 тысяч км пробега.

«ВТБ Лизинг продолжает расширять партнерство с официальными дистрибьюторами российской техники. В рамках сотрудничества с «ДК РУС» мы рады предложить грузоперевозчикам привлекательную стоимость грузовиков Компас, а также комфортные условия лизинговой сделки», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.