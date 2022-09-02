ВТБ Лизинг предлагает грузовые автомобили Компас со скидкой 100 тысяч рублей

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51936

ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с «ДК РУС» предлагает клиентам среднетоннажные грузовые автомобили Компас 9 и Компас 12 на выгодных условиях. При покупке машины в лизинг скидка от рекомендованной розничной цены составит 100 тысяч рублей. Спецпредложение действует до 31 декабря 2022 года. Дополнительную скидку в размере 10% от стоимости, но не более 500 тысяч рублей, можно получить, оформив автомобиль по программе льготного лизинга от Минпромторга России.

Например, на автомобиль Компас стоимостью 4,9 млн рублей действует совокупная скидка 583 тысячи рублей. При заключении договора лизинга на 5 лет с авансом 0% ежемесячный платеж составит 120 073 рубля. При этом за весь период действия договора клиенты могут сэкономить почти 2 млн рублей за счет налоговых льгот в лизинге.


Клиентам доступны к приобретению в лизинг модели Компас в двух версиях: Компас 9 с полной массой 9,5 т., Компас 12 с полной массой 11,9 т., с возможностью установки различных вариантов надстроек. Машины, адаптированные к российским условиям эксплуатации, подходят для работы в транспортных и строительных компаниях, госкорпорациях и ритейле, промышленности и коммунальном хозяйстве. В зависимости от того, какие задачи стоят перед машиной, на шасси Компас могут быть установлены рефрижераторный фургон, изотермический фургон, промтоварный еврофургон, бортовая платформа, эвакуатор, мусоровоз, топливозаправщик, самосвал, мультилифт. Гарантия на автомобили составляет 3 года или 200 тысяч км пробега.


«ВТБ Лизинг продолжает расширять партнерство с официальными дистрибьюторами российской техники. В рамках сотрудничества с «ДК РУС» мы рады предложить грузоперевозчикам привлекательную стоимость грузовиков Компас, а также комфортные условия лизинговой сделки», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51936

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined