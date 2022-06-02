ВТБ Лизинг предлагает китайские премиальные кроссоверы EXEED со скидкой 15%

EXEED LX с рыночной стоимостью от 2 999 000 руб. можно приобрести в ВТБ Лизинг за 2 549 915 руб. При авансе 40% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж составит 44 419 рублей. За счет налоговых льгот в лизинге клиент дополнительно может сэкономить более 1 000 000 руб.

Кроссовер EXEED VX благодаря скидке доступен за 4 147 915 руб. (против рекомендованной цены 4 879 900 руб.) с ежемесячным платежом 72 261 руб. при тех же условиях лизинга. Экономия на налогах за весь срок финансовой аренды составит почти 2 000 000 рублей*.

«ВТБ Лизинг продолжает расширять партнерство с автомобильными брендами. В условиях ограниченной доступности новых легковых машин премиальных европейских, американских и корейских марок китайский EXEED является достойной альтернативой для юридических лиц, которым нужна машина для представительских целей», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

EXEED – премиальный бренд, принадлежащий китайской компании «Chery Automobile», под которым предлагаются стильные, качественные и надежные автомобили. Автопроизводитель предоставляет 7 лет гарантии на все модели марки.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

* - Указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).