ВТБ Лизинг предлагает кроссоверы Chery со скидкой до 19%

Максимальную скидку в размере 19% от стоимости автомобиля можно получить при приобретении в лизинг Chery TIGGO8 PRO. При авансе 40% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж составит 45 433 рубля. На Chery TIGGO7 PRO и TIGGO8 действует скидка 18%. При тех же параметрах лизинга на эти автомобили платежи составят 39 707 рублей и 41 136 рублей в месяц соответственно. Кроссовер Chery TIGGO4 доступен в лизинг со скидкой 17% за 31 804 рублей в месяц в течение 5 лет при оплате 40% аванса*.

Предприниматели также смогут сэкономить до 40% от стоимости владения автомобилем в период финансовой аренды за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и снижения налога на прибыль**.

«ВТБ Лизинг постоянно работает над тем, чтобы сделать покупку автомобиля более доступной для своих клиентов. Одним из направлений этой работы является тесное взаимодействие с автопроизводителями. В рамках сотрудничества с представительством марки Chery мы рады предложить предпринимателям привлекательную стоимость кроссоверов, а также комфортные условия лизинговой сделки», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

Китайские автомобили Chery имеют стильный внешний вид, обладают отличными ходовыми свойствами и оснащены качественными двигателями. Машины этого бренда на сегодняшний день отличаются самой доступной ценой на рынке.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

* - Указанные расчеты являются предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

** - Экономия на налогах доступна для компаний на Общей системе налогообложения (ОСН).