ВТБ Лизинг предлагает кроссоверы Haval с выгодой до 180 000 рублей

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ВТБ Лизинг предлагает кроссоверы Haval на привлекательных условиях. Скидка от рекомендованной розничной цены автомобиля может составить до 180 000 рублей в зависимости от модели, а ежемесячные платежи за лизинг будут минимальными. Предложение действует до 31 декабря 2022 года.

При приобретении в лизинг Haval F7 и F7х выгода от стоимости автомобилей составит 180 000 рублей. При оформлении машин в финансовую аренду сроком на 5 лет и авансом 40% ежемесячные платежи будут равняться 42 835 рублей и 43 706 рублей соответственно. На автомобиль Haval JOLION распространяется скидка 150 000 рублей. При тех же условиях лизинга ежемесячный платеж составит 35 343 рубля*.


Кроссоверы Haval, по данным автопроизводителя, оснащены всеми необходимыми современными опциями, имеют стильный, лаконичный дизайн и продуманную эргономику. Автомобили соответствуют международным требованиям в области экологии и безопасности.


«ВТБ Лизинг рад предложить китайские кроссоверы Haval для владельцев бизнеса со скидками и с минимальными лизинговыми платежами, которые снижают ежемесячную нагрузку на бюджет компаний. Налоговые льготы при лизинге дополнительно позволят оптимизировать расходы на машину», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.


ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

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