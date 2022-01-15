ВТБ Лизинг предлагает новый Chevrolet Trailblazer на специальных условиях

Chevrolet Trailblazer с рекомендованной розничной ценой от 2 124 000 руб. можно приобрести в ВТБ Лизинг за 2 014 000 руб. При авансе 49% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж составит 29 817 рублей. Дополнительно можно сэкономить до 40% от стоимости владения автомобилем во время финансовой аренды за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и снижения налога на прибыль*.

Среди ключевых характеристик нового Chevrolet Trailblazer производитель отмечает выразительный и функциональный интерьер, динамичность и топливную экономичность во время эксплуатации машины. Внедорожник оснащен современными системами активной безопасности, ассистентами помощи водителю, позволяющими избежать потенциально опасных ситуаций на дороге. Автопроизводитель также предоставляет 5 лет сервисной поддержки автомобиля: 3 года гарантии на новый автомобиль Chevrolet (3 года или 100 000 км пробега - в зависимости от того, что случится раньше), а также 2 года расширенной постгарантийной сервисной поддержки.

«ВТБ Лизинг всегда работает над тем, чтобы сделать покупку автомобиля наиболее выгодной для своих клиентов. Одно из важных направлений этой работы — тесное взаимодействие с автопроизводителями. В рамках сотрудничества с Chevrolet мы рады предложить новый Trailblazer по привлекательной стоимости и с комфортными ежемесячными платежами в период финансовой аренды. Исходя из потребностей клиентов мы также готовы сделать предложение на автомобиль с учётом внесения минимального аванса или без переплат за лизинг», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

* - расчет приведен на Chevrolet Trailblazer (комплектация LS, 1.3L (150 Л.С.), вариатор / передний привод, 2021 года выпуска) с рекомендованной розничной ценой от 2 124 000 рублей. Аванс 49%, ежемесячный платеж 29 817 рублей, срок лизинга 60 месяцев, выкупная стоимость 1 000 рублей. Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Страхование предмета лизинга обязательно. Страховые платежи и комиссия не указаны в расчете. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ.