ВТБ Лизинг профинансировал китайские экологичные тягачи Dayun для транспортной компании в Екатеринбурге

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ВТБ Лизинг профинансировал три тягача Dayun CGC4250 для транспортной компании «МЛК» в Екатеринбурге. Машины общей стоимостью 29 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга сроком на 5 лет с авансом 5%. Поставщиком выступил ТЦ «Прогресс», импортер китайской техники в регионе.

Новые тягачи будут использоваться для перевозки песка и щебня на строительные площадки в Екатеринбурге и Свердловской области. Расширение автопарка позволит компании увеличить объемы перевозок в 2 раза.


Стоимость владения техникой для клиента при применении налоговых преференций в лизинге снизится более чем на 40 млн рублей. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость в размере 20% от всех платежей по договору, а также уменьшить налог на прибыль от суммы договора лизинга за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.


Cедельный тягач DAYUN CGC4250 оснащен метановым двигателем WP12, работающим на КПГ (компримированном/сжатом природном газе). Мощность техники составляет 400 л.с. Основным преимуществом газомоторного транспорта является его экологичность. Выбросы вредных веществ в этом случае значительно меньше, чем при использовании дизельного или бензинового топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха.


«Мы рады поддерживать клиентов, помогая расширять автопарки за счет минимальных инвестиций. Особенно важно для нас, когда сделки совершаются с «зеленым» транспортом, который снижает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В рамках таких проектов мы стараемся гибко подходить к обсуждению финансирования, учитывать потребности и возможности клиентов, предлагая оптимальные условия лизинга», — отметил директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артём Киселёв.


Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Екатеринбурге. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Екатеринбург, БЦ Высоцкий, ул. Малышева, д. 51, оф. 19/06. Тел. +7 (343) 287-39-52.


* - Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).

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