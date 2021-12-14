ВТБ Лизинг профинансировал технику для перевозки бетона на сумму 43 млн руб. в Екатеринбурге

ВТБ Лизинг передал крупнотоннажный грузовик MAN TGS предприятию по производству и доставке бетона «БетонСтройЕкб» в Екатеринбурге. Техника стоимостью 43 млн руб. приобретена на условиях финансового лизинга сроком на три года с авансом 20%.

Новая техника будет перевозить свежеприготовленную бетонную смесь, которая будет использоваться при строительстве новых жилых и коммерческих зданий в Екатеринбурге и Свердловской области.

MAN TGS является универсальным грузовым автомобилем с технически допустимой полной массой от 18 до 41 тонн. Машина подходит для целого спектра потребностей, включающих необходимость в полном приводе, а также в шасси для установки бетононасосов, бетоносмесителей или самосвалов с краном-манипулятором. Подключаемый гидростатический привод переднего моста MAN HydroDrive позволяет работать в сложных условиях проходимости. Гидродинамический тормоз-замедлитель MAN PriTarder позволяет MAN TGS достигать максимального тормозного усилия даже на низких скоростях, снижая износ элементов тормозной системы и повышая безопасность.

«БетонСтройЕкб» – компания занимается производством, оптовой продажей бетона и его доставкой к местам строительства. Предприятие также специализируется на сдаче в аренду автобетоносмесителей (АБС) и автобетононасосов (АБН) застройщикам Свердловской области.