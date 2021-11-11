ВТБ Лизинг увеличил чистую прибыль до 11 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2021 года

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Выручка компании по итогам трех кварталов 2021 года составила 44,5 млрд руб., что на 2,5% выше показателя прошлого года.

Чистая прибыль ВТБ Лизинг по итогам 9 месяцев 2021 года составила 11 млрд руб., что на 9,9% превышает показатель аналогичного периода 2020 года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 8,2%, до 491,8 млрд руб.

За первые 9 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг заключил более 26 тысяч договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч. Объем нового бизнеса составил 168,1 млрд руб. (с НДС), 33% которого пришлось на железнодорожную технику, 21% на легковые автомобили, 20% на грузовой автотранспорт, 19% — на спецтехнику.


Самые крупные сегменты в консолидированном портфеле ВТБ Лизинг составляют лизинговые сделки с ж/д техникой (40%) и авиационным транспортом (33%). Легковые, грузовые автомобили и спецтехника вносят примерно одинаковый вклад, каждый в размере 7%.


Наиболее интенсивный рост портфеля на 1 октября 2021 года относительно показателей на 1 октября прошлого года был зафиксирован в сегментах морских и речных судов – более чем в 8 раз, и медицинского оборудования – в 6,8 раза. Портфель спецтехники превысил показатели прошлого года на 79%, а ИТ- и телекоммуникационного оборудования — на 75%.

Традиционные для компании сектора – автомобильный и железнодорожный, также показали позитивную динамику. Консолидированный портфель лизинговых договоров по грузовому автотранспорту вырос на 51%, по легковым машинам – на 27%, по ж/д технике – на 16%.

– Мы позитивно оцениваем достигнутые результаты бизнеса за 9 месяцев: мы идём с превышением запланированных показателей как по объёму, так и по доходности нового бизнеса, при этом наши риск-метрики также находятся в пределах установленных целевых значений. Используя накопленную экспертизу, мы наращиваем объемы сделок в приоритетных железнодорожном и автомобильном сегментах, а также развиваем перспективные ниши морских и речных судов, ИТ- и телеком-, а также медицинского оборудования. Мы внимательно следим за сбалансированностью портфеля и одновременно находим новые возможности для совершенствования своего продуктового предложения, а также клиентского сервиса, – прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
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