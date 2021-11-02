ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес на 77% по итогам 9 месяцев 2021 года

ВТБ Лизинг за 9 месяцев 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 млрд руб. (с НДС), что на 77% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основным драйвером стал сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 г. он вырос на 60% и составляет 41% от всего нового бизнеса компании (69,3 млрд руб. с НДС). При этом рост в сегменте легковых автомобилей составил 35% (35 млрд руб. с НДС), а общая стоимость переданных в лизинг грузовых машин увеличилась практически в два раза (до 34,3 млрд руб. с НДС).

Кратно вырос новый портфель спецтехники – в 2,4 раза до 31,1 млрд руб. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 19%.

Динамично развивалось направление финансирования ж/д техники – компания поставила клиентам имущество общей стоимостью 55,1 млрд руб. с НДС (33% от нового бизнеса). Это на 79% больше, чем годом ранее.

Внушительный рост показали объемы сделок с морскими судами – стоимость переданного в 2021 году транспорта увеличилась в 7,4 раза, до 6,4 млрд руб. Продажи оборудования для нефте- и газодобычи и переработки выросли на 79%, до 4 млрд руб. ВТБ Лизинг также заключал сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.

Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (30%), Санкт-Петербург (20%) и Центральный федеральный округ (14%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (+255%), Сибирском (+187%) и Северо-Кавказском (+132%) федеральных округах.

– Мы видим, что темпы роста рынка сейчас, в 2021 г., превышают показатели доковидного 2019 г. Спрос на транспорт и спецтехнику растёт на фоне оживления экономической активности, а также он поддерживается усиливающимся влиянием ESG-повестки и необходимостью замены устаревшей техники на более экологичную. Постоянно совершенствуя своё продуктовое предложение и сервис, мы стремимся сделать лизинг более доступным для компаний и предпринимателей, чтобы они могли эффективно развивать свой бизнес, – прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.