ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса на 48% за первое полугодие 2022 года

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ВТБ Лизинг по итогам 6 месяцев 2022 г. увеличил объем нового бизнеса на 48% - до 119,9 млрд руб. и занял первое место в железнодорожном сегменте рынка по данным агентства «Эксперт РА». Компания также вновь заняла первое место по величине полученных лизинговых платежей – клиенты перечислили ей 111,7 млрд рублей. Кроме того, ВТБ Лизинг значительно укрепил свои позиции на рынке, поднявшись на вторую строку рэнкинга по общему объему нового бизнеса, и сохранил положение по размеру портфеля.

В целом за отчетный период ВТБ Лизинг заключил 8,7 тысяч новых договоров, количество клиентов компании превысило 26 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


За отчетный период ВТБ Лизинг подтвердил свое лидерство на рынке железнодорожного лизинга. Новый бизнес компании в этом сегменте составил 78,2 млрд руб. с НДС - в 6,7 раз больше, чем годом ранее. Большинство сделок прошло с б/у вагонами — с помощью возможностей лизинга операторы искали способы повысить ликвидность и продолжать развивать бизнес с минимальным долгом.


На региональных рынках лучшие результаты среди лизинговых компаний ВТБ Лизинг показал в Санкт-Петербурге, передав бизнесу технику и оборудование на общую сумму 28,1 млрд рублей с НДС, что в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По отношению к прошлому году компания поднялась на одну позицию в рэнкинге Эксперт РА. В Москве и Центральном федеральном округе ВТБ Лизинг занял второе место на рынке. При этом в столице компания улучшила свое положение сразу на три позиции, нарастив новый бизнес в 2,5 раза, до 54,5 млрд рублей с НДС. В ЦФО динамика объема сделок зафиксирована на уровне 10%, этот показатель достиг 15,3 млрд рублей с НДС.


В первой половине 2022 г. компания продолжила успешно развивать направление операционного лизинга. По этому показателю ВТБ Лизинг поднялся на третью позицию рэнкинга крупнейших лизингодателей, за год нарастив бизнес в 4 раза, до 634 млн рублей.


«Мы успешно прошли первую половину года - справились с турбулентностью и смогли не только сохранить портфель своих клиентов, но и нарастить объемы сделок. Опираясь на накопленную экспертизу и умение оперативно реагировать на изменения, компания стабильно развивается, выступая как надежный партнер российского бизнеса любого масштаба. Сегодня мы наблюдаем оживление рынка лизинга на фоне снижения ключевой ставки и некоторого ослабления дефицита. Продолжаются крупные инфраструктурные проекты, для которых необходимы новая техника и оборудование. Чтобы удовлетворить этот спрос, мы разрабатываем новые продукты в автолизинге, улучшаем условия по своему классическому предложению, разрабатываем новые договорные обвязки – все для того, чтобы наши клиенты могли оперативно и максимально выгодно приобретать основные средства производства, необходимые для ведения их деятельности», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.


Несмотря на снижение рынка автолизинга на 17% год к году, компания продолжила развивать автомобильный бизнес и смогла сохранить свои позиции в сегменте лизинга грузового транспорта. ВТБ Лизинг активно работал с автомобильными брендами, продолжая партнерские отношения с марками, ранее присутствовавшими на российском рынке, и начиная сотрудничество с новыми игроками. Также компания продолжила работу по проекту «Автомобиль по подписке», перестраивая предложение в меняющихся условиях.


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» регулярно подводит итоги развития российского рынка лизинга и традиционно публикует рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.


По итогам 1 полугодия 2022 г. объем нового лизингового бизнеса в России снизился на 19% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 770 млрд рублей. Совокупный лизинговый портфель рынка составил 6,1 трлн рублей, что на 9% превышает показатель 6 месяцев 2021 г.


ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

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