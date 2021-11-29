ВТБ Лизинг увеличил продажи грузовых машин в два раза за 10 месяцев 2021 года

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Лидерами продаж в этом сегменте стали седельные тягачи, полуприцепы и самосвалы, совокупно их закупка и передача в финансовую аренду увеличилась в 2,5 раза.

По итогам 10 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал клиентам в два раза больше грузовой и полуприцепной техники, чем за аналогичный период прошлого года. Среди седельных тягачей наибольшей популярностью у клиентов ВТБ Лизинг пользовались марки КАМАЗ и MAN, за январь-октябрь 2021 года их прирост в штуках составил 59% и 236% соответственно. В категории полуприцепов лидером стала марка Тонар, ее продажи увеличились в 7 раз по сравнению с 10 месяцами 2020 года. Среди самосвалов с четырехкратным ростом продаж выделилась марка МАЗ.


Закупленные машины переданы ВТБ Лизинг в финансовую аренду компаниям, занимающимся перевозкой промышленных, строительных, сельскохозяйственных, торговых и иных грузов по всей территории России.

— ВТБ Лизинг постоянно работает над совершенствованием продуктовых предложений. С начала текущего года мы два раза снижали авансы в зависимости от типа транспортных средств и условий финансовой аренды для комфортного входа в сделку нашим клиентам. На сегодняшний день для компаний из разных секторов экономики мы готовы предложить автомобили и технику в лизинг с авансом от 2%. Это предложение делает лизинг одним из самых доступных видов финансирования, позволяя предприятиям начать пользоваться новыми машинами с минимальными первоначальными затратами, — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Вячеслав Михайлов.
  • ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.
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