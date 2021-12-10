ВТБ Лизинг за 11 месяцев 2021 г. приобрёл у ГК «Автомир» более 800 машин на 1,5 млрд рублей

ВТБ Лизинг за январь-ноябрь 2021 года приобрел для своих клиентов в дилерских центрах ГК «Автомир» 844 автомобилей на сумму 1,5 млрд рублей. Больше всего ВТБ Лизинг приобрел у «Автомира» автомобилей марок Renault – 30% и KIA – 18%. На машины Skoda пришлось 13%, Hyundai –11%, Ford – 7% от объема закупок. При этом продажи KIA выросли в 3 раза, Skoda на 29%,а Hyundai на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Остальные 21% сделок были заключены на автомобили Volkswagen, Nissan, Citroen, Peugeot, Toyota и другие марки.

Закупленные у ГК «Автомир» машины переданы ВТБ Лизинг в финансовую аренду таксомоторным паркам, компаниям из сфер розничной и оптовой торговли. Автомобили были приобретены преимущественно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы.

– Компания «Автомир» является нашим надежным партнером на протяжении многих лет. Благодаря сотрудничеству с одним из самых крупных автомобильных дилеров мы можем предлагать нашим клиентам машины более 19 иностранных марок на привлекательных условиях по всей территории России. Приобретая в финансовую аренду машины, представленные в «Автомире», клиенты ВТБ Лизинг могут выбрать разные опции сделки: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. В период финансовой аренды юридические лица также смогут воспользоваться налоговыми преференциями, что позволит получить существенную экономию от стоимости машины по договору лизинга, – отметил Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

– ВТБ Лизинг на протяжении многих лет является нашим крупнейшим партнером в сфере финансового лизинга. Мы рады, что объемы совместного бизнеса растут каждый год. Как и ГК «Автомир», ВТБ лизинг имеет широкую региональную сеть офисов, поэтому наши клиенты могут получать качественный финансовый сервис во всех городах присутствия «Автомира». Мы вместе с нашим партнером поддерживаем современные тренды и участвуем в развитии такого продукта как «Подписка на автомобиль», нового для рынка РФ, и разделяем оптимистические ожидания по его дальнейшему росту. Также мы включили возможность приобретения клиентом «Пакета ТО» к новому автомобилю, оформляемому в лизинг, что играет важную роль для комфорта конечного потребителя. Совместно с ВТБ Лизинг мы реализовали возможность оформления документов в электронной форме, интегрировали наши системы, что позволило нам стать ближе к клиенту, максимально упростить процесс выбора автомобиля и его дальнейшее оформление в лизинг, – прокомментировал Максим Чумаков, Руководитель Управления корпоративных продаж ГК «Автомир».