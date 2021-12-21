ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту

ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускают кобрендовые цифровые дебетовые карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black для клиентов. Владельцы цифровых карт ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black смогут получать кешбэк до 25% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ и 3% на остальные покупки. Держатели карт также получат доступ к преимуществам и услугам ВТБ Private Banking. Карта бесплатна на 1 год для владельцев карт лояльности ЦУМ Black или пакета «Прайм+» на льготных условиях.

Держателям карты ЦУМ Orange начисляется кешбэк в размере до 15% от суммы покупок в ЦУМе и 1% на остальные траты. Владельцы карты Orange получат доступ к преимуществам и услугам пакета ВТБ «Привилегия Мультикарта». Кобрендовая карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange бесплатна на 1 год для владельцев карты лояльности ЦУМ Orange или Black.

Потратить накопленный кешбэк можно в онлайн и оффлайн-магазинах ЦУМ и ДЛТ, в том числе полностью оплатить им все покупки: 1 бонусный рубль приравнивается к 1 рублю.

Карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и Black можно оформить в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в специальном корнере ВТБ в магазинах ЦУМ (Москва) и ДЛТ (Санкт-Петербург), а также в премиальных офисах банка.

– Сейчас основными конкурентными преимуществами на рынке private banking являются качественный сервис и экспертиза, поэтому мы стремимся предлагать нашим клиентам уникальные продукты и услуги. В преддверии новогодних праздников карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard может стать одним из самых интересных и привлекательных подарков. Она позволяет не только копить и тратить бонусы в лучших модных универмагах – ЦУМе и ДЛТ, но и иметь доступ к премиальным пакетам услуг «Привилегия» и «Прайм+» банка ВТБ, – отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.

– Мы всем ждём новогодних праздников, и неотъемлемой частью подготовки к ним является покупка подарков. Карту ВТБ-ЦУМ-Mastercard можно выпустить сразу в смартфоне. Практически мгновенно в ваших руках будет современный надежный цифровой платежный инструмент для выгодных покупок. Наслаждайтесь покупками с Mastercard! – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

– В ЦУМе лучший ассортимент, лучшие цены и лучший сервис. Вместе с банковской картой ВТБ-ЦУМ-Mastercard покупать в ЦУМе стало еще более выгодно, чем в Европе, – прокомментировал СЕО ЦУМа Александр Павлов.