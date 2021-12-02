ВТБ Мобайл удвоил объем интернет-трафика на ключевых тарифах

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Условия доступны для новых и действующих клиентов тарифных планов «Конструктор 2021», «Оптимальный» и «Оптимальный+».

ВТБ Мобайл увеличил доступный объем интернет-трафика в два раза на ряде собственных тарифов, сохранив стоимость услуг без изменений. В два раза увеличиваются размеры включенных пакетов интернет-трафика объемом 15 и 30 Гб. Неиспользованные с предыдущего месяца гигабайты прибавятся к уже увеличенном пакету. Таким образом, на основной части тарифных планов размер интернет-пакета стал 30 и 60Гб, в итоге минимальная цена с пакетом 30ГБ и 200 минутами составляет 350 рублей в месяц, максимальная - с пакетом 60 Гб и 1000 минутами стоит 800 рублей.

– Мы удвоили интернет-пакеты 15 и 30Гб без изменения стоимости услуг на всех открытых для подключения и переходов тарифных планах. Таким образом, все абоненты как действующие, так и новые смогут в два раза больше пользоваться интернетом на своих устройствах. Клиент может сам настроить оптимальный для себя тарифный план с учетом нужного объема голосовых вызовов, активности использования мессенджеров и социальных сетей, других дополнительных параметров. Все пакеты ВТБ Мобайл по умолчанию включают в себя безлимитные звонки на номера внутри нашей сети, звонки на другие номера России и мобильный интернет, – отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Виртуальный мобильный оператор ВТБ Мобайл начал работу в 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 году он стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской, Омской областей и Пермского края, в том числе с октября 2021 года сервисы оператора появились в Ростовской области. Получить консультацию по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут в чате приложения ВТБ Мобайл, контакт-центре, соцсетях или отделениях банка ВТБ. Подробная информация − на сайте vtbmobile.ru.

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