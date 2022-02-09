ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50620

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков. Бесплатно пополнять брокерский счет теперь можно не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также в рамках очередного обновления в приложении был изменен дизайн инвестиционный идей и рекомендаций, добавлены новые возможности.

ВТБ Мои Инвестиции продолжают улучшать функционал. В новой версии приложения стало доступно оформление формы W-8BEN для получения налоговой льготы при выплате доходов по ценным бумагам США. Достаточно просто сфотографировать распечатанную и подписанную форму W-8BEN и загрузить ее в ВТБ Мои Инвестиции.


Благодаря новому дизайну инвестиционных идей и рекомендаций делать выбор ценных бумаг стало еще удобнее. Кроме того, добавлена возможность делиться инвестидеями и рекомендациями с друзьями и коллегами.


Появилась функция повторения заявки. После нажатия кнопки «Повторить» открывается заявка с предустановленным счетом, ценой и количеством активов. Если актив на данный момент не торгуется, исполнен или погашен, кнопка будет неактивной. Кроме того, теперь клиенты сегмента Прайм могут переводить ценные бумаги между счетами и торговыми площадками.


«Интересы клиентов для нас всегда на первом месте, и теперь они могут бесплатно пополнять брокерский счет не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также мы продолжаем улучшать дизайн ВТБ Мои Инвестиции, чтобы работа с приложением была максимально удобной и простой. При этом надежность и бесперебойная работа приложения остается нашим важнейшим приоритетом. Это особенно важно сегодня, когда интерес населения к инвестиционным продуктам непрерывно растет. В ближайшее время наших клиентов ждет множество полезных изменений, и инвестировать с ВТБ Мои Инвестиции будет еще удобнее», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50620

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined