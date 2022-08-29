ВТБ Мои Инвестиции расширили сервис по работе с юанем

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ВТБ предоставляет клиентам возможность открывать короткие позиции в китайских юанях. Это позволит инвесторам воспользоваться как ростом, так и снижением курса валют.

Кроме того, открытие подобных позиций дает возможность участвовать в первичных размещениях долговых ценных бумаг с расчётами в юанях, не имея юаней на счёте. Такие сделки будут проводиться под залог иных активов.


По желанию клиенты смогут вывести юани на счет в банке ВТБ.


Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ:


«Мы видим, что интерес клиентов к альтернативным валютам растет, поэтому работаем над расширением линейки инструментов по работе с различными валютами. Юань набирает популярность среди российских инвесторов и эмитентов, компании размещают облигации в китайской валюте, привлекая значительный спрос со стороны розничных инвесторов. Растут объемы торгов юанем и на Московской бирже. Ожидаем, что расширение возможностей по совершению активных торговых операций с юанем для наших клиентов не только позволит диверсифицировать используемые ими стратегии на валютном и фондовом рынке, но также будет способствовать повышению ликвидности локального рынка по паре юань-рубль».

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