ВТБ Мои Инвестиции запустили новый сервис по работе с опционами срочного рынка Московской биржи

ВТБ Капитал Инвестиции выпустили обновленную версию мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции». Новый подход является универсальным: он удобен и для тех, кто только начал работать с этими инструментами, и для тех, кто инвестирует с помощью опционов уже давно. Кроме того, была обновлена «Витрина», добавлены типы оферт по облигациям и возможность выбора произвольного периода в «Аналитике портфеля».

ВТБ Капитал Инвестиции продолжают совершенствовать собственные сервисы для инвестирования, повышая их функциональность, информативность и прозрачность.

В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появился сервис подбора опционов, позволяющий максимально комфортно работать с этими инвестиционными инструментами. Опционы можно использовать как страховку от риска повышения или снижения цены акций, облигаций и других активов. Либо как ставку на то, что активы вырастут или упадут в цене. Необходимо помнить, что опцион - это сложный инвестиционный инструмент, который несет существенные риски.

Для повышения прозрачности и удобства работы с инвестиционными инструментами через ВТБ Мои Инвестиции на карточке облигаций теперь отображается тип оферты, если она есть. Кроме того, добавлена возможность выбора произвольного периода для аналитики инвестиционного портфеля.

Значительные изменения были внесены в функционал и дизайн «Витрины». Пользователи приложения получили быстрый и легкий доступ к подборкам наиболее привлекательных в настоящее время (топ-10) акций и торговым идеям по отдельным бумагам от аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции, а также к прогнозам от аналитиков ВТБ Капитал.

Также в «Витрине» обновился дизайн разделов с первичными размещениями, появилась возможность выбора фондов ВТБ по валюте, и добавлен быстрый доступ к актуальному размещению ОФЗ-н. Кроме того, неквалифицированные инвесторы стали видеть все активы, даже если они доступны только квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги, с которыми могут совершать сделки только «квалы», отмечены в «Витрине» специальным бейджем, а в подборке облигаций напротив каждого выпуска теперь отображается «Рейтинг надежности», который поможет оценить кредитоспособность эмитента.

Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается более 1 млн сделок, обороты по которым более 100 млрд рублей в день.

- Популярность любого мобильного приложения напрямую зависит от востребованности и актуальности сервисов, которое оно предлагает. Поэтому мы всегда большое внимание уделяем просьбам и предложениям наших клиентов. Так, например, новый сервис работы с опционами и возможность выбора произвольного периода для аналитики инвестиционного портфеля были разработаны именно благодаря пожеланиям наших клиентов. Аудитория ВТБ Мои Инвестиции стремительно растет: с начала года количество активных пользователей в день в приложении увеличилось в 1,6 раза, и мы понимаем важность бесперебойного функционирования и надежности всех наших систем. Это наряду со стремлением дать клиентам самый современный и удобный сервис всегда будет нашим приоритетом, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции является многократным победителем профессиональных премий и конкурсов.

В 2021 году ВТБ Мои Инвестиции стали победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании — 2020», конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка 2020» в номинации «Лучший брокерский онлайн-сервис», а также получили специальную награду «Золотое приложение 2020» в рамках премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации «Инвестиции и коммерция». Организаторы премий отмечают приложение за удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов и торговых площадок, надежность и интуитивно понятный интерфейс с фокусом на важную информацию.