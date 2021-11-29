ВТБ на Среднем Урале принял заявки по программе ФОТ 3.0 на сумму более 400 млн рублей

Соглашения в рамках ФОТ 3.0 ВТБ подписал уже с 15 компаниями региона. Первая выдача состоялась в середине ноября – кредит в размере 2,3 млн рулей получила компания из Екатеринбурга, занимающаяся туристическим бизнесом.

ВТБ приступил к приему заявок по возобновленной госпрограмме ФОТ 3.0 с 25 октября. По условиям программы до конца года клиенты могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту.

— Первые дни работы по возобновленной госпрограмме показали ее востребованность у предпринимателей. Мы продолжаем активную работу по реализации программы в рамках наших стратегических ориентиров. Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и индивидуальные предприниматели из определенного Правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам, — сообщил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Клиенты, уже получившие в марте-июле 2021 года льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, могут увеличить срок их погашения с 6 до 12 месяцев. Оформить пролонгацию по таким ранее заключенным договорам в рамках программы ФОТ 3.0 можно до 1 декабря 2021 года.